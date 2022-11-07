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金馬獎第59屆
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金馬59公布頒獎嘉賓陣容 是枝裕和、黑木瞳來台

2022/11/7 15:29（11/7 16:18 更新）
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享譽國際的坎城金棕櫚獎導演是枝裕和（左）和日本奧斯卡影后黑木瞳（右）特地來台擔任金馬電影大師課的重量級講師，也將出席金馬獎頒獎典禮。（金馬執委會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月7日
享譽國際的坎城金棕櫚獎導演是枝裕和（左）和日本奧斯卡影后黑木瞳（右）特地來台擔任金馬電影大師課的重量級講師，也將出席金馬獎頒獎典禮。（金馬執委會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月7日
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（中央社記者葉冠吟台北7日電）第59屆金馬獎頒獎典禮將於19日登場，今天公布頒獎嘉賓，包含坎城金棕櫚獎導演是枝裕和、本屆評審團主席許鞍華、日本女星黑木瞳，演員許光漢、劉冠廷、陳柏霖也將出席。

金馬執委會今天透過新聞稿揭曉本屆典禮頒獎人陣容，除了金馬主席李屏賓、香港導演許鞍華外，享譽國際的日本影人是枝裕和與黑木瞳特地來台擔任金馬電影大師課的重量級講師，也將出席金馬獎頒獎。

金馬影帝后張震與桂綸鎂擔任本屆評審之際，也準備把獎座頒給得獎者；上屆影后賈靜雯將重返金馬舞台點亮星空。

每年帝后寶座競爭激烈，創下20次入圍紀錄的張艾嘉，才風光領完國家文藝獎，為了金馬獎將再度返台；已有3座最佳男配角獎的黃秋生、首度入圍的金鐘得主游安順，以及4度闖關金馬的張孝全，問鼎寶座也同時將頒發獎座。

另外，首次角逐最佳新導演的柯震東、新作不斷的金鐘得主陳柏霖、2座金馬男配角得主劉冠廷，將推出大銀幕作品「關於我和鬼變成家人的那件事」的許光漢，「罪後真相」表現讓人耳目一新的陳昊森，加上第2次入圍男配角的李淳等人，也將匯聚魅力閃耀金馬盛會。

「終身成就獎」部分，則由金馬最佳新導演黃信堯獻獎給恩師張照堂，演而優則導的梁修身則獻獎給合作過「秋蓮」的攝影師賴成英。「年度台灣傑出電影工作者」由導演趙德胤將獎座頒給已逝的爆破指導陳銘澤家人。

其他頒獎嘉賓還有金馬獎最佳導演羅卓瑤，以及王淨、陳珊妮、楊麗音、王渝萱、宋芸樺。

第59屆金馬獎頒獎典禮將於19日在台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。（編輯：張雅淨）1111107

演員陳柏霖（左起）、許光漢、劉冠廷將擔任第59屆金馬獎頒獎嘉賓，匯聚男神魅力閃耀金馬盛會。（金馬執委會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月7日
演員陳柏霖（左起）、許光漢、劉冠廷將擔任第59屆金馬獎頒獎嘉賓，匯聚男神魅力閃耀金馬盛會。（金馬執委會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月7日
第59屆金馬獎頒獎典禮將於19日登場，「終身成就獎」由金馬最佳新導演黃信堯（右）獻獎給恩師張照堂，演而優則導的梁修身（中）則獻獎給攝影師賴成英，「年度台灣傑出電影工作者」由導演趙德胤（左）將獎座頒給已逝的爆破指導陳銘澤家人。（金馬執委會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月7日
第59屆金馬獎頒獎典禮將於19日登場，「終身成就獎」由金馬最佳新導演黃信堯（右）獻獎給恩師張照堂，演而優則導的梁修身（中）則獻獎給攝影師賴成英，「年度台灣傑出電影工作者」由導演趙德胤（左）將獎座頒給已逝的爆破指導陳銘澤家人。（金馬執委會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月7日
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