金馬獎第59屆得獎名單【不斷更新】
2022/11/19 19:10（11/19 20:25 更新）
第59屆金馬獎頒獎典禮19日登場，「一家子兒咕咕叫」演員胡智強榮獲最佳新演員。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日
（中央社網站19日電）第59屆金馬獎頒獎典禮今晚在台北國父紀念館舉行，由影后謝盈萱挑梁主持。港片「智齒」入圍14獎暫居大贏家，最佳男主角獎由黃秋生強碰游安順、林家棟、張孝全與張繼聰；最佳女主角由張艾嘉、蔡亘晏、洪慧芳、劉雅瑟以及袁澧林爭奪。1111119
完整得獎名單如下：
★最佳女配角
林詹珍妹／哈勇家
★最佳新演員
★最佳原著劇本
劉國瑞／白日青春
★最佳改編劇本
歐健兒、岑君茜／智齒
★最佳紀錄片
九槍／蔡崇隆
★最佳紀錄短片
當我望向你的時候／黃樹立
★最佳美術設計
麥國強、王慧茵／智齒
★最佳造型設計
樊仕清、陳有豐／素還真
★最佳視覺效果
林嘉樂、何文洛、刁璟瑋／智齒
★終身成就獎
張照堂、賴成英
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