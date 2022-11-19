金馬獎第59屆得獎名單【不斷更新】

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（中央社網站19日電）第59屆金馬獎頒獎典禮今晚在台北國父紀念館舉行，由影后謝盈萱挑梁主持。港片「智齒」入圍14獎暫居大贏家，最佳男主角獎由黃秋生強碰游安順、林家棟、張孝全與張繼聰；最佳女主角由張艾嘉、蔡亘晏、洪慧芳、劉雅瑟以及袁澧林爭奪。1111119

完整得獎名單如下：

★最佳女配角

林詹珍妹／哈勇家

★最佳新演員

胡智強／一家子兒咕咕叫

★最佳原著劇本

劉國瑞／白日青春

★最佳改編劇本

歐健兒、岑君茜／智齒

★最佳紀錄片

九槍／蔡崇隆

★最佳紀錄短片

當我望向你的時候／黃樹立

★最佳美術設計

麥國強、王慧茵／智齒

★最佳造型設計

樊仕清、陳有豐／素還真

★最佳視覺效果

林嘉樂、何文洛、刁璟瑋／智齒

★終身成就獎

張照堂、賴成英