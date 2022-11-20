張艾嘉隔36年3度封后 哽咽獻獎給媽媽盼電影永存

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（中央社記者王心妤台北20日電）第59屆金馬獎影后由張艾嘉憑「燈火闌珊」拿下，這也是張艾嘉相隔36年的第3座金馬影后。張艾嘉表示，媽媽曾有演員夢礙於現實放棄，這座影后想獻給她，也盼珍惜當下。

張艾嘉從1976年以「碧雲天」摘下最佳女配角獎，也是她首座金馬獎，後來以「我的爺爺」和「最愛」摘下2座金馬影后。

張艾嘉表示，這幾年反而習慣在台下看大家得獎，「燈火闌珊」是女導演曾憲寧首部長片。「我們講消失，霓虹燈曾是香港最燦爛的標誌，可是它被LED取代，我很感嘆。我很怕電影被小螢幕取代，我希望電影存在。」她也說，這部電影就是提醒珍惜當下擁有的東西。

張艾嘉在台上哽咽表示，希望這個獎項獻給95歲的媽媽，媽媽年輕曾有演員的夢，卻因環境不允許只能放棄，「她把這份工作留給我，我非常感謝她。」

張艾嘉在後台表示，這幾天收到很多朋友的祝福，好像不得獎會很對不起大家，做演員的本分就是把戲演好。她也提到，很害怕戲院都消失，現在和新導演合作也擔心沒有電影院可以上片，不知道該怎麼辦才好。

張艾嘉透露，一直喜歡和新導演合作，新導演會有不同的要求是過去沒嘗試過的，「我們在拍戲前聊劇本聊角色，在片場你是導演，我就是服務你的演員。」張艾嘉也提到目前和香港新導演合作中，在台灣新導演身上看到活力，有一批人很團結，能夠受到一種氛圍，該思考的就是怎麼讓觀眾看到。（編輯：屈享平）1111120

影片來源：燈火闌珊

影片來源：燈火闌珊