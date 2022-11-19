電影取代編織說故事 泰雅族陳潔瑤奪金馬導演獎

（中央社記者王寶兒台北19日電）導演陳潔瑤今晚以「哈勇家」奪得第59屆金馬獎最佳導演獎。她表示，自己是泰雅族的導演，成年女性於過往文化應該要會織布，她不會織布，但她可以用電影代替編織，延續他們的故事與價值。

「哈勇家」描述一個三代同堂家族於泰雅族部落裡所發生的故事，今年入圍金馬6獎項，並有75歲素人演員林詹珍妹奪得最佳女配角獎。

陳潔瑤於後台分享，剛剛看到林詹珍妹獲獎已經覺得「值得了」，拿到自己第一座金馬獎也很榮幸。她在選用素人演員時，總會自己面試、排戲，選對演員很重要，她在拍「哈勇家」期間共3至4個月時，感到很過癮，甚至睡前總會興奮到睡不著，不斷想到可以再拍甚麼。

今年入圍最佳導演獎的還有「咒」導演柯孟融、「夏日天空的那匹紅馬」導演張作驥、「智齒」導演鄭保瑞及「一家子兒咕咕叫」導演詹京霖。陳潔瑤致詞表示，很感謝能與其他劇組一起入圍，「我覺得我們不是對手，不須靠競爭來證明自己的創作」，並認為金馬獎給予很棒的舞台，讓她們能被看見。

陳潔瑤表示，自世新大學電影系畢業後，自己曾與許多優秀前輩學習，成為她的養分，她也感謝學校學長一直支持她做原住民電影，讓她相信好的故事是不分族群的。

陳潔瑤分享，自己是不讓演員看劇本的，她很感謝幕後團隊包容她不一樣的工作方式，也感謝「哈勇家」演員們，「他們都是第一次演戲，但他們的活靈活現是我眼中的大明星。」

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「還有我要感謝我自己，我現在還能保持純粹的心做我想做的事情。」陳潔瑤說，自己是泰雅族導演，在以前文化中，成年女性應該要會織布，但她不會織布，她覺得幸運的是自己在當代可以用電影說故事，用電影代替編織，她也想告訴其他原民孩子們，在當代有許多機會可以去延續他們的故事與價值。

值得一提的是，陳潔瑤特別用泰雅族族語向祖靈說：「謝謝祖靈賜給我們這麼美好的電影跟家，我會繼續努力做一個真正的泰雅人。」（編輯：屈享平）1111119