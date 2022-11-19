75歲林詹珍妹首次演戲奪金馬女配角 笑捧獎盃喊感謝原住民

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第59屆金馬獎頒獎典禮19日晚間在台北國父紀念館舉行，75歲演員林詹珍妹以「哈勇家」獲得最佳女配角獎。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日

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（中央社記者王寶兒台北19日電）第59屆金馬獎今晚頒獎，75歲的素人演員林詹珍妹今天以「哈勇家」女主人一角，奪下最佳女配角獎。她從頒獎人張艾嘉手中接下獎座直呼「好重喔」，並喊「感謝我們原住民。」

素人演員林詹珍妹（左）在電影「哈勇家」飾演女主人，在家族面對傳統與現代的衝擊時，睿智又溫暖地帶領家人向前走。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月9日

今年入圍最佳女配角的還有「緣路山旮旯」余香凝、「罪後真相」方郁婷、「一家子兒咕咕叫」的楊麗音和李夢苡樺。

林詹珍妹在「哈勇家」飾演哈勇家女主人，在家族面對傳統與現代的衝擊時，睿智又溫暖地帶領家人向前走，格局與氣度都讓人敬愛。這雖是她第一次演戲，但因劇情和現實過往經歷雷同，讓她能帶入私人情緒投入拍攝。

林詹珍妹得獎後，感動表示「沒想到我能站在這裡」，「我那麼老了，還站在這裡。」老人家以前總告訴她們要不偷、不搶、不要做壞事，所以她演得很自在，也感謝大家、感謝原住民。

此外，最佳造型設計今年頒發給「素還真」，這也是獎項史上首次以戲偶造型摘獎，團隊獲獎後在舞台下舉起戲偶歡呼，素還真還頻頻開心對鏡頭比YA、鼓掌，相當吸睛。霹靂造型組組長樊仕清表示，很感謝黃強華和已故的黃文擇帶領布袋戲從野台到電視，再從電視到金馬獎，甚至從台灣走到國外。（編輯：陳政偉）1111119

第59屆金馬獎頒獎典禮19日晚間在台北國父紀念館舉行，最佳女配角獎由「哈勇家」林詹珍妹（右）獲得，林詹珍妹與頒獎人張艾嘉（左）開心擁抱。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日