陳柏霖柯震東帥氣登金馬獎紅毯 謝盈萱楊千霈優雅性感【圖輯】
2022/11/19 17:59（11/19 18:51 更新）
第59屆金馬獎星光大道19日傍晚在台北國父紀念館外登場，星光大道主持人楊千霈（右）、典禮主持人謝盈萱（右2）、頒獎嘉賓陳柏霖（左2）、角逐新導演的柯震東（左）盛裝出席。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日
（中央社網站19日電）第59屆金馬獎今晚頒獎，星光紅毯搶先登場，由藝人楊千霈、吳念軒搭檔主持。眾星盛裝出席，典禮主持人謝盈萱身穿深藍色大蓬裙禮服氣質走紅毯，頒獎嘉賓陳柏霖、角逐新導演的柯震東以絨布西裝帥氣亮相。（編輯：王靖怡）1111119
「紅毯女王」楊千霈（圖）今年再度蟬聯金馬星光大道主持人，露肩禮服搭配透視設計增添性感。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日
金馬、金鐘雙影后謝盈萱挑戰主持第59屆金馬獎，身穿深藍色的大蓬裙禮服走紅毯。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日
藝人陳柏霖應邀擔任第59屆金馬獎頒獎嘉賓，深藍色絨布西裝帥氣走紅毯，開心比出YA。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日
藝人柯震東演而優則導，今年憑借電影「黑的教育」入圍第59屆金馬獎最佳新導演，帥氣走上星光紅毯。中央社記者張新偉攝 111年11月19日
電影「黑的教育」演員朱軒洋入圍第59屆金馬獎最佳男配角。中央社記者張新偉攝 111年11月19日
藝人柯震東（右2）憑借電影「黑的教育」入圍第59屆金馬獎最佳新導演，片中演員朱軒洋（中）也入圍最佳男配角，柯震東帶領劇組團隊一同出席金馬紅毯。中央社記者張新偉攝 111年11月19日
演員蔡亘晏以「咒」角逐第59屆金馬獎最佳女主角，一襲黑色長襬禮服盛裝亮相星光大道。中央社記者張新偉攝 111年11月19日
電影「咒」獲第59屆金馬獎13項提名，導演柯孟融（左2）19日率演員蔡亘晏（右2）、高英軒（右）、黃歆庭（中）及劇組團隊出席頒獎典禮，開心在紅毯留影。中央社記者張新偉攝 111年11月19日
演員黃歆庭以電影「咒」入圍第59屆金馬獎最佳新演員，抱著布偶開心與劇組一同走上紅毯，可愛模樣格外吸睛。中央社記者張新偉攝 111年11月19日
許芳宜以「我心我行」入圍金馬獎最佳動作設計，身穿白色系禮服開心走紅毯。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日
藝人吳念軒今年扛下第59屆金馬獎星光大道主持棒，帥氣亮相獻出主持處女秀。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日
李淳以電影「智齒」角逐最佳男配角，以淺藍色西裝的深V設計秀出胸肌。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日
布袋戲電影「素還真」入圍第59屆金馬獎3項大獎，劇組成員帶著角色戲偶一同開心走紅毯。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日
「哈勇家」演員林詹珍妹首次演戲就入圍金馬獎最佳女配角，盛裝走紅毯，向現場媒體揮手致意。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日
入圍6獎的電影「哈勇家」導演陳潔瑤（左5）、演員林詹珍妹（左6）、張祖鈞（右5）及劇組成員一同亮相。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日
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