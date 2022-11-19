謝盈萱主持金馬保證只喊哎呀 「黑的教育」柯震東等4帥吸睛

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藝人柯震東（中）和「黑的教育」劇組團隊19日一同出席金馬星光紅毯。（金馬執委會提供）

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）第59屆金馬獎今晚揭曉，星光紅毯搶先登場，典禮主持人、雙金影后謝盈萱笑言保證不爆粗口，只會喊「哎呀」；「黑的教育」劇組柯震東、朱軒洋、蔡凡熙、宋柏緯4帥西裝最搶眼。

金馬獎頒獎典禮今晚在國父紀念館舉行，紅毯迎賓找來第13度主持的楊千霈搭檔新手學弟吳念軒。

頒獎典禮主持人謝盈萱以平口深藍澎裙登場，難掩緊張笑言自己身材，還不忘「孤味」陳淑芳上身，用台語喊：「啊就很緊張咩」。謝盈萱先前在金鐘獎獲獎時曾不小心爆粗口，被問及今晚是否會重現，她大笑回：「保證不會，我會大聲說『哎呀』才對」。

第59屆金馬獎頒獎典禮19日傍晚在台北國父紀念館外先由星光大道暖場，紅毯主持人吳念軒（右）、楊千霈（左）在訪問區與典禮主持人謝盈萱（中）同框互動。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日

藝人柯震東（右2）演而優則導，今年憑借電影「黑的教育」入圍第59屆金馬獎最佳新導演，片中演員朱軒洋（中）也入圍最佳男配角，19日帶領劇組團隊一同出席金馬星光紅毯。中央社記者張新偉攝 111年11月19日

「黑的教育」劇組從導演到演員都是帥哥，導演柯震東與朱軒洋、蔡凡熙都是黑色正式西裝，宋柏緯則是藍橘撞色西裝，特別清爽吸睛。朱軒洋這次與2位年輕演員一同演出，笑言「3人屁起來差不多，玩得很開心」，更不忘稱讚柯震東，「沒看過這年輕又那麼帥的導演，大家玩在一起很像同樂會」。

13項提名的「咒」由導演柯孟融領軍，準影后蔡亘晏身著黑平口禮服優雅亮相。第一次入圍的蔡亘晏笑說自己是以迷妹心情參與，不管有沒有得獎都很開心；準男配高英軒則以薄紗鏤空黑西裝帥氣現身，提名新演員的7歲童星黃歆庭，抱著兔寶寶娃娃陪伴，相當可愛，卻帶著劇組比出電影經典手勢與喊口號，反差極大。

電影「咒」獲第59屆金馬獎13項提名，導演柯孟融（左2）19日率演員蔡亘晏（右2）、高英軒（右）、黃歆庭（中）及劇組團隊出席頒獎典禮，開心在紅毯留影，眾人皆期待稍晚順利傳出獲獎捷報。中央社記者張新偉攝 111年11月19日

提名14項的入圍大贏家「智齒」團隊，由角逐男配角的李淳領軍，他外罩寶藍色西裝深V登場，胸肌若隱若現，格外搶眼。入圍3項的「素還真」團隊則帶著3尊戲偶素還真、禹歡、八趾麒麟到場，氣勢十足。

「哈勇家」則是全家出動，包含角逐最佳女配角的75歲泰雅阿嬤林詹珍妹，笑言祖靈有告訴她「該怎樣就會怎樣」，導演陳潔瑤則說入圍的6項，最想帶走的是最佳劇情片，因為這等同肯定幕前幕後全部劇組。

舞蹈家許芳宜則以高馬尾長辮、白色V領禮服，優雅地與「我心我行」劇組入場，許芳宜今年也以最佳動作設計入圍金馬，她不忘稱讚陳竹昇、謝盈萱身體張力不輸舞者，情緒相當飽滿。

第59屆金馬獎星光大道19日傍晚在台北登場，現場眾星雲集，電影「我心我行」全片核心人物許芳宜開心在紅毯留影。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日

近90歲的資深影帝石雋陪伴紀錄片「大俠胡金銓」劇組走紅毯，「一代儒俠」風華依舊，石雋說胡金銓是他人生路上的一位貴人，「讓我能夠以一個完全不懂電影的人引領進來，一定要感謝我的老師。」

記錄越南移工阮國非之死的紀錄片「九槍」，導演蔡崇隆帶著太太阮金紅走紅毯，蔡崇隆表示：「這是滿不幸的悲劇，現在台灣有近70萬移工，希望透過這個片子能認識移工處境，而非只有二元對立。」（編輯：屈享平）1111119

第59屆金馬獎頒獎典禮19日傍晚在台北國父紀念館外先由星光大道暖場，電影「智齒」入圍多項大獎，將角逐本屆最佳男配角的李淳（圖）開心與劇組團隊一起走紅毯。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日

第59屆金馬獎頒獎典禮星光大道19日傍晚在台北熱鬧登場，紀錄片「大俠胡金銓」片中受訪者、金馬終身成就獎得主石雋（圖）開心在紅毯留影。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日