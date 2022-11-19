個人意見評金馬獎紅毯 陳柏霖奢華沉穩、宋芸樺中空裝新鮮有趣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站19日電）第59屆金馬獎頒獎典禮今晚在台北國父紀念館登場，部落客「個人意見」在網路分享藝人紅毯造型評析，稱讚演員陳柏霖的深藍色絲絨西裝穿出新意，奢華又沉穩；演員宋芸樺的中空禮服色彩新鮮、剪裁有趣，搭配白色長裙十分合宜，是莊重但不失年輕的組合。

「個人意見」在部落格發文指出，非常喜歡陳柏霖的深藍色絲絨西裝，同材質的領帶和襯衫讓整體造型更進一步，穿出正式男裝的新意，但又不至於過度，整體呈現出奢華又沉穩的感覺。

藝人陳柏霖應邀擔任第59屆金馬獎頒獎嘉賓，深藍色絨布西裝走紅毯，開心比出YA。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日

「個人意見」說，柯震東的深藍絲絨西裝外套搭配黑色長褲恰到好處，這套衣服誰都能穿，百試百靈，絲絨是很有今年感覺的好選擇。

藝人柯震東演而優則導，今年憑借電影「黑的教育」入圍第59屆金馬獎最佳新導演，帥氣走上星光紅毯。中央社記者張新偉攝 111年11月19日

周興哲同樣也是選絲絨布料，「個人意見」表示，周興哲刺繡絲絨成套西裝似乎有點過度，幸好白襯衫跟絲絨之間的對比增添些清新感，「我覺得選擇刺繡裝飾也為今天男裝的審美疲勞多點新鮮感」。

藝人周興哲跨界挑戰演戲，以電影「我吃了那男孩一整年的早餐」入圍金馬最佳新演員，獻唱電影主題曲也角逐最佳電影原創歌曲，開心在紅毯留影。中央社記者張新偉攝 111年11月19日

選擇絲絨禮服的女星有桂綸鎂，「個人意見」說，黑色絲絨套裝很大器典雅，但似是稍稍成熟一點，搭配的珠寶點亮整個造型，桂綸鎂是幾乎永遠不出錯的模範生，但總希望多點意料之外的嘗試。

第59屆金馬決選評審委員、影后桂綸鎂到場共襄盛舉，開心在星光紅毯揮手留影。中央社記者張新偉攝 111年11月19日

「個人意見」指出，宋芸樺的中空禮服令人感激，因為是新鮮色彩和有趣剪裁，墊肩的設計給造型一點結構感，搭配白色長裙也十分合宜，是莊重但不失年輕的組合。

藝人宋芸樺擔任金馬獎頒獎嘉賓，盛裝出席走紅毯，性感又有氣勢，一出場就是焦點。中央社記者張新偉攝 111年11月19日

「個人意見」表示，李淳的藍西裝算是很搶眼，不穿內搭上衣營造性感氛圍，只是整體似乎衣服稍大一點，幸好活潑的顏色搭配之下可用寬鬆版型這個說法過關。

演員李淳以電影「智齒」角逐最佳男配角，一身淺藍色西裝，深V設計秀出胸肌。中央社記者趙世勳攝 111年11月19日

「個人意見」說，黃秋生拉大比例的白襯衫、黑西裝與蝴蝶領結是令人欣喜的有趣選擇，在經典男裝元素和顏色配搭不變下，改變比例很前衛又有趣，這是專屬黃秋生的時尚造型。

電影「白日青春」入圍多項大獎，演員黃秋生角逐金馬影帝。中央社記者張新偉攝 111年11月19日

至於典禮及紅毯主持人的服裝造型，「個人意見」指出，紅毯主持人楊千霈永遠能選擇充滿安全感的禮服，這件橫條設計的禮服不失典禮莊重感，但又不搶走任何人的風采，是十分恰當的選擇，主持搭檔吳念軒的服裝看起來經典又不失年輕氣息。典禮主持人謝盈萱選擇一套充滿氣勢的大型禮服，深藍色彩使人想起夜空，「菱格的裝飾則讓人想起鳳梨」。

第59屆金馬獎紅毯主持人吳念軒（右）、楊千霈（左）在訪問區與典禮主持人謝盈萱（中）同框互動。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日

紅毯壓軸登場的頒獎嘉賓黑木瞳，「個人意見」表示，看到黑木瞳的桃紅短洋裝時想說「我等了一個半小時你給我看這個！」不是衣服不好，重點是這顏色今年秋冬已過度曝光，算是完全出乎意料的選擇。（編輯：王靖怡）1111119