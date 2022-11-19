朱軒洋奪金馬獎男配角 感謝柴智屏等人「沒你就沒我」

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第59屆金馬獎最佳男配角獎由演員朱軒洋以電影「黑的教育」奪得。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）第59屆金馬獎男配角出爐，23歲的朱軒洋以「黑的教育」奪獎，感性謝謝所有幫助過他的導演、演員，也包含前經紀公司老闆柴智屏，「很多時候沒有你，就沒有我」。

朱軒洋打敗「咒」高英軒、「智齒」李淳、「花路阿朱媽」鄭東煥和「一家子兒咕咕叫」胡智強等對手，從3屆男配角得主黃秋生手上接過獎座。

朱軒洋先是盯著獎座「呵呵」笑了幾聲，隨後感謝前經紀公司老闆柴智屏和導演柯震東，「蠻好玩的，謝謝」。

在後台難掩開心，對於攝影師要求跳躍、擺任何姿勢來者不拒，朱軒洋感性表示，「滿幸福的，我可以站在舞台上，看著在座的各位在我面前，對我來說滿珍貴，我會記住」，強調想珍惜、好好把握留在身邊的人。

朱軒洋也接著說：「我一直很了解，記者、導演、對手演員都是成就我、滋養我的一部分」，除了感謝「黑的教育」對手演員蔡凡熙、宋柏緯外，也謝謝「下半場」的范少勳及柴姐，「很多時候沒有你，就沒有我，沒有金馬獎也不會有我」，坦言自己是很怕說錯話的人，希望趁這次機會感謝很多人。

朱軒洋在「黑的教育」裡飾演一名看似逞凶鬥狠、實際上虛張聲勢的高中生，個性吊兒啷噹、反差不小。出道才4年的朱軒洋，近年已以「下半場」、「天橋上的魔術師」、「逆局」角逐過北影男配角、金鐘男配、男主角，這回終於順利奪獎。（編輯：陳政偉）1111119