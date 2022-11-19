陳銘澤獲台灣年度傑出工作者 趙德胤：應得的榮耀

（中央社記者王心妤台北19日電）第59屆金馬獎年度台灣傑出電影工作者頒給已故爆破特效師陳銘澤。他的遺孀顏彤瑋表示，陳銘澤曾說技術就是全部奉獻給熱愛的一切，引言人趙德胤說這不是遲來的肯定，是該來的榮耀。

曾與陳銘澤合作電影「灼人秘密」的趙德胤表示，陳銘澤面對專業的爆破都是謹慎再謹慎，「灼人秘密」那場海上爆破戲，畫面非常震撼，那天又風又雨，但他在海邊不停忙碌，為了那場戲一次又一次檢查火點設計，幾個月前就測試非常多次，都是為了讓觀眾有更震撼的視覺效果，也讓劇組安心。趙德胤表示，這個獎項「不是遲來的肯定，這是他應得的榮耀。」

陳銘澤今年4月因血癌離世，曾參與台劇「火神的眼淚」、「一把青」、「斯卡羅」和電影「角頭－浪流連」、「角頭2」、「目擊者」等製作，近年也積極把好萊塢等級爆破技術引進台灣。

他的遺孀顏彤瑋今晚上台代領獎項，感謝金馬獎還有陳銘澤的合作團隊。顏彤瑋表示，陳銘澤曾說在片場什麼面子都顧不上，安全才是最重要的，作為爆破指導，每種火藥、彈藥的特性、特質都要瞭若指掌，必須時時刻刻提醒自己，每按下一個按鈕都沒有機會重來。

顏彤瑋轉述陳銘澤的話，爆破和別的事業和行業不一樣，需要時間、金錢、專業器材、好團隊與專業冷靜，在最有風險的環境下做最危險的事情，在片場上什麼尊嚴、面子、榮譽、身分都顧不到，因為如果發生事故，無論效果再好都沒有任何意義，「技術就是兩個字『奉獻』，就是把你的全部奉獻給你熱愛的一切。」（編輯：吳協昌）1111119

第59屆金馬獎頒獎典禮19日在台北國父紀念館舉行，「年度台灣傑出電影工作者」頒給已逝的爆破指導陳銘澤，陳銘澤太太代表領獎，致詞時一度哽咽。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日