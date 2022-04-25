火神的眼淚爆破特效推手陳銘澤 不敵病魔38歲離世[影]

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爆破特效師陳銘澤（左2）24日因血癌離世。圖為陳銘澤穿梭火場佈下火管與起火點，在觀眾視覺效果與劇組的安全取得平衡。（陳銘澤提供）

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）消防職人劇「火神的眼淚」去年以多場驚險救火場面，令觀眾留下深刻難忘印象，幕後精湛爆破特效的推手、38歲特效指導陳銘澤，昨晚卻因血癌離世，劇組不捨，深深悼念。

陳銘澤是台灣知名的影視爆破特效師，師承香港資深特效師池瑞添，曾參與台劇「火神的眼淚」、「一把青」、「斯卡羅」和電影「角頭－浪流連」、「角頭2」、「目擊者」等製作，近年也積極把好萊塢等級爆破技術引進台灣。去年陳銘澤接受中央社文化＋專題訪問時，更熱情分享控火人生的幕後故事，直呼：「火是我兄弟，不會害我的，我已經跟它朝夕相處10多年了」。

不過，由陳銘澤創辦的「澤影映像電影特效有限公司」，今天下午在臉書（Facebook）發出聲明，證實陳銘澤於24日晚上6時2分離世。

澤影映像表示：「阿澤從去年6月發現患有急性白血病（血癌）後，先是做完化療，接著到了10月，在接受骨髓移植手術期間，併發了急性肺炎；在這期間狀況起起伏伏，經過醫生不斷努力搶救，也奇蹟似撐過了4次敗血性休克，直到4月23日發生第5次敗血性休克，歷時了5個月在加護病房的戰鬥，最終不敵病魔，離開了我們。」

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澤影映像表示，「阿澤雖然離開了這個世界，但他的精神將會永遠留下」，也會貫徹他的使命將公司繼續營運下去，堅持在台灣這塊土地，提供最安全、最專業的影視爆破特效，「也希望能讓在天上的阿澤，看見台灣動作片的興起！」

「火神的眼淚」劇組也在臉書以「永不放棄，勇敢的生命鬥士」稱呼、悼念陳銘澤：「阿澤，因為有你帶領專業的團隊努力，『火神的眼淚』才能在安全的環境下，拍出那麼多驚險的火場戲，謝謝你，謝謝你，謝謝你」，感謝陳銘澤為「火神的眼淚」的付出。（編輯：陳仁華）1110425

陳銘澤去年6月發現患有急性白血病，23日發生第5次敗血性休克。（圖取自facebook.com/mingzespecialeffects）

影片來源：Agency Central News

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