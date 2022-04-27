港媒：資深藝人曾江檢疫期間死亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港27日電）據報導，香港資深藝人曾江在酒店檢疫期間死亡，享壽87歲，死因有待驗屍後確定。

根據星島日報等媒體報導，今天中午12時許，曾江被發現在九龍尖沙咀彌敦道一家酒店房間昏迷臥倒，警員及救護員到場後證實他已經死亡。

警方初步把案件列為「屍體發現」，死因有待驗屍後確定。

據報導，曾江早前從新加坡返港，事發時正在相關酒店接受隔離檢疫。

網上資料顯示，曾江原名曾貫一，妻子是資深藝人焦姣。

曾江從事演藝工作超過60年，是著名演員林翠的胞兄，藝人王馨平和陳山河的舅父。

曾江曾先後與邵氏和電懋簽約成為藝人，1960年代參與演出香港粵語片，其小生及大俠形象深入民間。

1969年及1970年，他先後獲得華僑晚報頒發10大明星金球獎。

1970年代，曾江加入電視台演出電視劇，起先在佳藝電視，後來轉投麗的電視，1981年加入無線電視。

曾江由於英文好，也曾參演好萊塢電影，包括「血仍未冷」（台譯，替身殺手）、「新鐵金剛之不日殺機」（台譯，007：誰與爭鋒）、「安娜與國王」、「火拼時速2」（台譯，尖峰時刻2）、「藝伎回憶錄」等。

2015年，他憑著電影「竊聽風雲3」奪得第34屆香港電影金像獎「最佳男配角」。

2019年，他獲得美國芝加哥第9屆亞洲躍動影展頒發「終身成就獎」。（編輯：李雅雯）1110427