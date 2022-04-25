全球最長壽人瑞田中加子辭世 享嵩壽119歲

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（中央社記者楊明珠東京25日專電） 獲金氏世界紀錄（Guinness World of Records）認定為全球不分男女最長壽者、住在日本福岡市的田中加子19日辭世，享嵩壽119歲。

日本共同社報導，今天得知田中於19日下午辭世。田中明治36年（公元1903年）1月2日出生於福岡縣舊和白村（現福岡市），一路從明治到令和歷經5個時代。

西日本新聞報導，田中最近住福岡市內的老人安養中心，平時與安養中心職員有所互動，每天習慣挑戰算數的問題。

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聽到田中辭世的消息，福岡市長高島宗一郎發聲明表示，田中歷經明治、大正、昭和、平成、令和這5個時代，活到119歲日子過得很自在，由衷的表示敬意，對於田中的過世謹致哀悼之意。

田中在9名兄弟姊妹中排行第7，19歲結婚，並於2019年獲金氏世界紀錄認證。她喜歡吃巧克力與喝碳酸飲料，平常也喜歡解數學計算題，今年1月2日還歡度119歲生日，她曾訂下的目標是「健康地活到120歲」。（編輯：韋樞）1110425