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中國最長壽135歲新疆人瑞去世 多年來只因重感冒住院一次

2021/12/17 19:46（12/17 19:59 更新）
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新疆喀什廣播電視台報導，阿麗米罕．色依提16日在喀什去世，享嵩壽135歲。（中新社）
新疆喀什廣播電視台報導，阿麗米罕．色依提16日在喀什去世，享嵩壽135歲。（中新社）
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（中央社台北17日電）新疆喀什廣播電視台報導，阿麗米罕．色依提16日在喀什去世，享嵩壽135歲。她是中國老年學學會認證最長壽的居民，但這位維吾爾老婦人是否為世界最長壽的人瑞，留下爭議。

綜合中新社等陸媒報導，阿麗米罕．色依提是喀什地區疏勒縣人，出生於1886年6月25日（清光緒12年），當時慈禧太后還在垂簾聽政，她一生跨越3個世紀。

2013年，中國老年學學會揭曉第六屆中國十大壽星排行榜，阿麗米罕．色依提以127歲高齡榮登中國最長壽居民榜榜首，蟬聯迄今。

據報導，1903年，當時17歲的阿麗米罕．色依提與同村的男子圖爾迪．如孜結婚，但並沒有孕育自己的子女，先後收養了一兒一女，如今已五代同堂。

阿麗米罕．色依提的長壽秘訣非常簡單，除了保持心態快樂之外，作息也很規律；飲食方面有什麼吃什麼，有時候一頓可以吃10多個包子或一斤肉。

此外，阿麗米罕．色依提一年四季只喝冷水，她還喜歡唱情歌、走親訪友講笑話。

據報導，阿麗米罕．色依提生前眼睛不花，耳朵不聾，而且記憶力很好，只有不良於行。據家人說，她這麼多年只有一次因為重感冒而住院過。

阿麗米罕．色依提生前的日常起居，由生活在喀什市的孫子庫爾班．努爾照料。庫爾班．努爾今天說，奶奶16日在他的家中平靜地離開。

中國的長壽紀錄通常不被世界承認，因為直到1949年後，中國才建立可靠的人民出生日期記錄體系。更遑論阿麗米罕．色依提出生在清朝，又是新疆少數民族。

雖然中國官方聲稱阿麗米罕．色依提是世界最長壽的人瑞，但國際普遍對此存疑，金氏世界紀錄迄今也沒有驗證。

根據金氏世界紀錄，獲驗證的最長壽人瑞是法國女人瑞卡爾蒙（Jeanne Louise Calment），她於1997年去世，享嵩壽122歲。（編輯：楊昇儒）1101217

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