劉國瑞「白日青春」奪金馬獎新導演 感謝黃秋生幫助

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第59屆金馬獎最佳新導演由馬來西亞新銳導演劉國瑞以電影「白日青春」獲得，他同時也拿下本屆最佳原著劇本。中央社記者張新偉攝 111年11月19日

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）一生僅有一次機會的金馬新導演獎，今年由「白日青春」馬來西亞導演劉國瑞奪下，他感謝黃秋生、林諾兩位主要演員協助，沒有他們就沒有這部作品，並透露第2部長片想回鄉拍攝。

第59屆金馬獎新導演獎由日本導演是枝裕和、金馬影后桂綸鎂頒發。是枝裕和說，自己拍片的開始和台灣有關，年輕時跟著電視台來台灣拍攝導演楊德昌和侯孝賢的訪談紀錄片，讓他產生拍片的念頭，自己有點遺憾，怎麼沒從20多歲就開始拍片，不過他現在依舊在錯誤當中持續學習，慢慢摸索嘗試新的課題。

今年新導演得主，是自馬來西亞前往香港求學發展的劉國瑞，30歲的他，打敗「海鷗來過的房間」孔慶輝、「花路阿朱媽」何書銘、「黑的教育」柯震東、「查無此心」曾英庭獲得這個獎項，這也是他繼最佳原著劇本獎後，今晚的第2座金馬獎。

劉國瑞從過去參加的紀錄片課程中引發了拍片熱誠，進而投入廣告、電視與短片等影像工作，起初他的作品主要呈現華人故事、探討身分認同。而「白日青春」聚焦於巴基斯坦難民，因為他發現伊斯蘭教徒在香港遇到的宗教與生活困境，讓他較能感同身受。

上台領獎時，劉國瑞笑言昨天自己特別去看同為馬來西亞創作者張吉安，2020年以「南巫」奪下新導演時獎說了什麼，張吉安也有發簡訊祝福自己。

劉國瑞坦言，一開始不覺得自己能成為導演，而他拍片的起點是從紀錄片開始，感謝啟蒙教導他的老師們，也謝謝製作公司從未干涉他，讓他能自由的拍攝作品。最後劉國瑞也不忘感謝兩位主演黃秋生和童星林諾，「沒有他們兩個，我無法完成這部很獨特的電影，謝謝他們幫助我完成」。

劉國瑞在後台透露自己獲獎時，一旁的柯震東還有抱了他一下，也特別笑言，前陣子受訪時曾說過最想合作的台灣演員是桂綸鎂，自己一直很欣賞，沒想到能從她手中接過獎座，「我覺得是很好的緣分」，最後他透露，接下來第2部長片規劃會回家鄉馬來西亞拍攝。（編輯：屈享平）1111119