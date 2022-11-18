一家子兒咕咕叫摘費比西獎 智齒獲金馬觀眾票選獎
2022/11/18 21:48（11/18 22:20 更新）
第59屆金馬獎入圍酒會18日晚間在台北舉行，提名13獎項的電影「一家子兒咕咕叫」搶先摘下國際影評人費比西獎，導演詹京霖代表受獎。中央社記者鄭清元攝 111年11月18日
（中央社記者王心妤台北18日電）第59屆金馬獎今晚舉辦入圍酒會，並搶先頒發國際影評人費比西獎，由入圍13個獎項的「一家子兒咕咕叫」摘下；另外觀眾票選獎最佳影片則由港片「智齒」獲得。
「國際影評人費比西獎」起源於1930年正式成立的國際影評人協會，目前有來自超過60個國家的會員。評審由台灣影評人黃以曦與來自菲律賓策展人傑森譚利瓦格（Jason Tan Liwag）、墨西哥的影評人埃內斯托迪亞茲馬丁涅茲（Ernesto Diezmartínez）擔任。
評審稱讚「一家子兒咕咕叫」以賽鴿文化興盛那些年為背景，紮實的田野、細膩的人物觀察，一個家庭悲劇成功作為台灣社會經濟發展與階級拮抗的縮影。
「一家子兒咕咕叫」的導演詹京霖表示，有堅強的製作團隊跟演員才能走到今天，先拿獎是個好兆頭，希望能延續好運。（編輯：陳政偉）1111118
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