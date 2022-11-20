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李玖哲金馬獎溫暖獻唱逼哭網友 追思明金成陳松勇等逝世影人[影]

2022/11/20 00:04（11/20 00:24 更新）
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第59屆金馬獎頒獎典禮19日晚間在台北盛大舉行，歌手李玖哲（前）登台演出，深情獻唱。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日
第59屆金馬獎頒獎典禮19日晚間在台北盛大舉行，歌手李玖哲（前）登台演出，深情獻唱。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日
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（中央社網站20日電）第59屆金馬獎19日晚間頒獎，歌手李玖哲擔任表演嘉賓，一邊演唱，一邊透過後方投影布幕緬懷顧寶明、明金城等逝世影人，讓不少網友鼻酸。

李玖哲擔任金馬獎表演嘉賓，獻唱組曲In Memoriam，先清唱美國已故歌手惠妮休斯頓（Whitney Houston）的「永遠愛你」（I will always love you），接著演唱自己的歌曲Will You Remember Me致敬已故影人，後方銀幕投影出顧寶明、常楓、唐川、明金成、蔡頭、陳銘澤、倪匡、陳松勇和脫線等人身影。

演唱過程中，李玖哲還會刻意停下，讓眾人觀看已故演員們表演片段。

李玖哲這段演出在網路上大獲好評，不少網友喊感動，「聽著眼眶泛淚」。（編輯：李念庭）1111120

第59屆金馬獎頒獎典禮19日晚間在台北國父紀念館登場，歌手李玖哲（前）為追思逝世影人紀念橋段獻唱，用歌聲帶領觀眾追思逝世影人。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日
第59屆金馬獎頒獎典禮19日晚間在台北國父紀念館登場，歌手李玖哲（前）為追思逝世影人紀念橋段獻唱，用歌聲帶領觀眾追思逝世影人。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日
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