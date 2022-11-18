高英軒花20年入圍金馬 不抱期待找回最自然演出【專訪】

（中央社記者王心妤台北18日電）演員高英軒出道20年，曾想過低潮轉行，獲北影肯定後又入圍第59屆金馬獎最佳男配角。高英軒說，現在學會不在意如何才能成功，而是盡力把事情做好，是否得獎，都先當成意外。

高英軒接受中央社記者專訪表示，因為這次是先擔任表演指導才決定加入演出，一開始並沒有考慮太多，「以前會太在意做一件事有沒有成功，但現在會考慮有沒有做好，拿獎的話，那就是意外的。」

高英軒表示，2003年至2008年間不斷有作品，曾以為自己對電影圈是重要的人，但後來發現有更年輕的演員出現，「當時會覺得難道我們還沒被看到，下一代演員又出來了嗎？」他最後因生活壓力而轉戰電視劇，但也曾疑惑是不是自己不夠好，收到的演出邀約不是很理想。

高英軒表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊時工作變得很少，曾想過轉行當健身教練。他也說自己是不喜歡抱持期待的人，連生日都不太喜歡讓人知道，「後來覺得工作就是甘之如飴的去完成，我想不帶任何期待是最好的，不想思考工作要維持什麼狀態，別人才可以覺得夠好。」

高英軒說自己個性其實很內向，甚至還有社交障礙，「我是透過角色表現自己，也會用不同的角色去說話。」他也希望獎項的肯定能給予更多種類的演員鼓勵，「影視作品應該要有各種形狀的人，若我得獎後就能告訴這些人，你們的努力不是白費的，只是時間和機會還沒到」。（編輯：張芷瑄）1111118