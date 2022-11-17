黃秋生入圍金馬影帝 逢好兆頭笑喊是時候拿獎了

香港影星黃秋生以電影「白日青春」問鼎第59屆金馬影帝，他接受台灣媒體訪問時表示，「是時候拿一次（金馬影帝）了。」中央社記者王心妤攝 111年11月17日

（中央社記者王心妤台北17日電）影星黃秋生今年以「白日青春」競逐金馬影帝，他今天受訪表示這次來台的居住樓層正好是自己的幸運號碼，連入圍禮的零錢包都與生肖相符，好兆頭不斷，是時候拿獎了。

黃秋生新片「白日青春」與新銳導演劉國瑞合作，飾演一名計程車司機。黃秋生曾以「想飛」、「無間道」，以及「頭文字D」3度獲頒金馬獎最佳男配角獎，今年也是第3度入圍金馬影帝。他接受台灣媒體訪問表示「是時候拿一次（金馬影帝）了。」

黃秋生除了收到入圍者禮物相當開心，受訪時也大方打開包包展示收到的入圍者禮品。他表示，這次來台灣住的樓層是13樓，正巧是他的舞台劇演完的日子，也是他的幸運數字；而入圍者禮品中包含牛型的零錢包，也讓他開心表示，「我是屬牛的，這是個好兆頭。」

黃秋生日前在臉書分享在機場巧遇影后林青霞，對方主動打招呼，更稱讚他的演技。黃秋生受訪時開心重現兩人巧遇的片段，笑說因為反應不過來，加上擔心有點幼稚來不及要求合照，等到回過神時，林青霞已經走遠。黃秋生說：「我不停的說謝謝，然後就想林青霞是真的假的，上飛機還在想自己有沒有聽錯。」他也開心表示，巧遇林青霞或許也是個摘獎好兆頭。

被問到之後是否會來台灣工作？黃秋生笑說，有可能他們覺得我麻煩、意見很多，目前並未收到劇組邀請。黃秋生也提到吳慷仁在「斯卡羅」中演技精湛，是全劇演得最好的人，兩人近日也有在香港碰面吃飯，希望未來能合作。

黃秋生也表示雖然和謝盈萱在「四樓的天堂」中合作過，但希望兩人未來能一起演出長一點的電視劇。（編輯：屈享平）1111117