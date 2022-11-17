是枝裕和跨國合製更注意細節 稱讚桂綸鎂有魅力

日本名導是枝裕和（圖）今年受邀在2022金馬電影大師課分享經驗，並將和影后桂綸鎂在第59屆金馬獎頒獎典禮搭檔頒獎。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月17日

（中央社記者王心妤台北17日電）日本名導是枝裕和受邀金馬大師課及頒獎。是枝裕和曾與韓國、法國合製電影，他認為語言不通反而能注意表情或更細微之處，也稱讚影后桂綸鎂有魅力，且想跟影帝陳以文合作。

是枝裕和2018年以「小偷家族」獲頒坎城影展金棕櫚獎，隔年首次挑戰外語作品，與法國合製電影「真實」，之後又與韓國共同製作「嬰兒轉運站」。是枝裕和同時也打造出2名坎城影帝柳樂優彌、宋康昊，柳樂優彌當時以14歲年紀成為此獎項最年輕得獎者；宋康昊則是韓國首名坎城影帝。

是枝裕和今天接受台灣媒體聯訪表示，因為語言不通，跨國合製作品反而能注意到更多細節，像是演員的表情、運鏡，之後就算拍攝日本作品也會注意更多細節。

是枝裕和表示，跨國合製作品通常會更努力溝通或用寫信方式，像是拍攝「嬰兒轉運站」前，就幫每個角色寫了若被警察抓了會說什麼的自白書，「演員不一定會反映在角色上，但會知道自己過去的歷程。」另外還有裴斗娜飾演的警察多是在警車上的戲，若照著劇本走就會侷限在車內，而給予更多設定就有更多人生故事。

是枝裕和的作品常以家庭為主軸，細緻談及家人與情感。他表示，創作「我的意外爸爸」時小孩正巧出生，因為工作沒辦法常陪伴孩子，便開始思考父母與孩子的關係是血緣還是陪伴時間比較重要，「小偷家族」則是延續故事，「嬰兒轉運站」也是更深一層的討論。

對於打造出2名坎城影帝，是枝裕和表示，自己被稱讚時都會有點心虛，但演員受到肯定就會特別開心。是枝裕和透露，每次有新作品也都會邀請合作過的演員來觀影，現在和柳樂優彌都保持聯絡，兩人也討論過再次合作的可能。

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是枝裕和今年將與金馬影后桂綸鎂一起頒獎，他透露，看過電影「藍色大門」後就成為她的粉絲，認為對方非常有魅力，「這次來台的重要責任就是跟她一起頒獎。」是枝裕和也提到看過「陽光普照」，對金馬影帝陳以文的演技印象深刻。

是枝裕和昨晚與日劇「東京愛情故事」、「四重奏」編劇坂元裕二一起吃了台式清粥小菜，包含涼拌腐皮、紅糟肉等。是枝裕和表示，每次來台都會到光點電影院和清粥小菜店報到，「因為我父親是在台灣出生，他在家裡很愛吃花生跟肉鬆，每次吃這個都會想到爸爸。」（編輯：張雅淨）1111117