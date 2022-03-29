TIDF集結華語獨立紀錄片 「憂鬱之島」看香港命運

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香港導演陳梓桓紀錄片新作「憂鬱之島」，追溯香港歷史上的重要事件如六七暴動、文革、六四、九七、反送中運動。（TIDF提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月29日

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）台灣國際紀錄片影展（TIDF）今天公布本屆「敬！華語獨立紀錄片」片單，包括導演陳梓桓回顧香港命運的新作「憂鬱之島」，以及記錄香港反修例運動後移民潮的「野草不盡」。

TIDF今天發布新聞稿分享，自2014年來，TIDF網羅中國、香港等地重要獨立紀錄片，引起廣大迴響，今年也帶來8部精彩作品。選入片單的「憂鬱之島」導演陳梓桓曾以拍攝雨傘運動的紀錄長片「亂世備忘」入選TIDF，其後奪得山形國際紀錄片影展最高榮譽「小川紳介獎」。

本次陳梓桓入圍TIDF「亞洲視野競賽」的新作「憂鬱之島」，則追溯香港歷史上的重要事件如六七暴動、文革、六四、九七、反送中運動。

影片跟拍3名年輕時投入抗爭的人物，藉由紀實和戲劇重現的手法，探索這些經歷在抗爭者身上留下的痕跡，藉此回望港人的過去、現在與未來。全片拍攝歷時4年，並透過群眾募資150萬港幣終於完成，將於TIDF亞洲首映。

陳梓桓強調本片透過記憶的重新呈現，並置不同年代的香港人，「連結、碰撞或探索一群香港遺民的心路歷程。這電影不僅是動盪裡的個人見證，也是這個島上將幾代人持續聯繫的紐帶。」

而在TIDF世界首映的「野草不盡」，則將視角轉向反修例運動之後，隨著政治移民潮出走的離散港人，鏡頭記錄他們遠赴英國尋找各自命運之際面臨的割捨和牽絆，以及身分認同的困惑。導演黃靖凝數年前移民至海外，2019年又因民主運動回到香港，希望透過影像，思考香港人在這樣的時代下如何安身立命，何處為家。

青年導演李維的新作「塵默呼吸」同樣在TIDF世界首映，影片圍繞著中國西南山區的一家三代人，經濟支柱大章因為工殤，讓整個家庭陷入困頓，妻子離家出走，3名子女仰賴年邁的祖父母照料。影片以孩童的眼光，凝視生命的困境與殘酷。

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還有追索個人家族史的「維也納－家庭故事」、反芻鄉愁的「我在家中漸漸消失」；奇作Pink Mao由一張人民幣紙鈔解讀毛澤東與紅色中國的脈絡，安靜描繪疫情下中國鄉村景況的「地洞」，以及揭露年輕世代處境「海妖」都入選本單元。

此外，原TIDF「華人紀錄片獎」自本屆重新定位為「再見真實獎」，打破語言、族群和地域的藩籬，期望提供當前泛華語世界一個自由創作的展映舞台，入圍的18部影片今天揭曉，得獎名單將於5月12日頒獎典禮公布。（編輯：張雅淨）1110329

紀錄片「野草不盡」將視角轉向香港反修例運動之後，隨著政治移民潮出走的離散港人，記錄他們遠赴英國尋找各自命運之際面臨的割捨和牽絆，以及身分認同的困惑。（TIDF提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月29日