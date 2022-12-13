宮崎駿最新動畫「你想活出怎樣的人生」 明年7月14日上映
2022/12/13 16:15（12/13 16:25 更新）
知名動畫導演宮崎駿執導、吉卜力工作室製作的最新長篇動畫「你想活出怎樣的人生」，將於明年7月14日上映。（圖取自twitter.com/JP_GHIBLI）
（中央社東京13日綜合外電報導）負責電影發行的日本東寶公司今天宣布，81歲知名動畫導演宮崎駿執導、吉卜力工作室製作的最新長篇動畫「你想活出怎樣的人生」（暫譯），將於2023年7月14日上映。
吉卜力工作室今天也在官方推特公布一張「宮崎駿監督作品 你想活出怎樣的人生」視覺海報。
日本讀賣新聞報導，這將是宮崎駿自2013年上映的「風起」後，時隔10年再度推出新作品。
東寶表示，日本兒童文學作家吉野源三郎1937年發表「你想活出怎樣的人生」小說，宮崎駿深受感動僅借用小說名稱，進行全新動畫劇本創作。
在這本小說中，作者描繪了國中生藉著跟叔叔的對話學習自己的生活方式。宮崎駿在「風起」發表後曾宣布不再創作長篇動畫，但隨後在2017年撤回「引退宣言」，持續創作新動畫。
東寶也在今天的記者會上表示，由導演山崎貴執導的日本怪獸電影「哥吉拉」系列最新作品，預定於2023年11月3日上映。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1111213
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