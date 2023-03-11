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日本311地震12週年 當年受災女童今傳承震災教訓

2023/3/11 11:52（3/11 16:43 更新）
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日本311大地震屆滿12週年，這起日本地震觀測史上最大地震所引發的海嘯，不僅摧毀民眾家園，也帶走許多寶貴生命。圖為海嘯摧毀住宅，居民找不到家。（中央社檔案照片）
日本311大地震屆滿12週年，這起日本地震觀測史上最大地震所引發的海嘯，不僅摧毀民眾家園，也帶走許多寶貴生命。圖為海嘯摧毀住宅，居民找不到家。（中央社檔案照片）
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本311大地震屆滿12週年，當年就讀小學六年級的受災女童千代川蘭（音譯），現在搖身一變成為「震災學習列車」解說員，向乘客們述說體驗，扮演傳承震災教訓的角色。

日本「岩手可愛電視台」日前報導，今年23歲的千代川蘭，在岩手縣沿岸行駛的三陸鐵道「震災學習列車」上擔任解說員。

12年前，大地震帶來的海嘯，不僅讓千代川蘭一家成為受災戶，住家所在地區街道也面目全非。她當時準備從小學畢業，校方原定作為畢業典禮場地的體育館成了避難所，不得不將典禮移到圖書室舉行。

千代川蘭說，能參加這樣一場小型的畢業典禮，「我覺得很高興」。

影片來源：menkoichannel

自短期大學（類似台灣的二專）畢業後，千代川蘭進入三陸鐵道服務，今年是第4年，擔任解說員也已有一年半的資歷。

震災學習列車從2011年大地震隔年開始行駛，2022年度搭乘人次已逾萬，創歷史新高紀錄。

千代川蘭說，她想讓乘客知道這個城市已經重建且努力向前邁進。

今年2月24日，7名乘客搭上震災學習列車，千代川蘭在約一小時的行車時間中，傳達了震災當時的狀況及自己的想法。

她在列車上說：「（在震災中）雖然有很多東西一去不復返，但也能更加明白人的和善與溫暖。」

從九州來訪的乘客說，從解說中學到很多東西，「再次體悟到必須確實（為天災）做好準備」。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1120311

#千代川蘭
#日本
#二專
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