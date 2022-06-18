劉克襄：海外特派員如騎士冒險 見證世界與自己

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（中央社記者陳至中台北18日電）中央社「我是海外特派員」線上培訓營今天開跑，董事長劉克襄分享，海外特派員就像是騎士冒險，以專業知識為武器，見證世界運轉，也能看到自己成長。

中央社第5屆「我是海外特派員」系列活動，全台校園巡迴講座自今年3月3日開跑，共計舉辦22場、超過2700名師生共襄盛舉。今天開始的線上培訓營，共有154人報名，海外小特派甄選則有67人報名。

中央社董事長劉克襄為培訓營揭開序幕，致詞時以知名作家海明威（Ernest Hemingway）、馬奎斯（Gabriel Garcia Marquez ）為例，兩人都當過海外特派員，記者的身分與特質，成為寫作最佳的養分。

劉克襄提到，海明威最為人稱頌的作品，來自他在兩次世界大戰之間，在法國、西班牙擔任海外特派員時期。記者的專業，讓他寫作呈現簡短、流暢的風格；堅持一定要到現場觀察，讓他寫出一篇篇流傳於世的作品。

馬奎斯非常崇拜海明威，為此專程到歐洲當海外特派員。劉克襄形容，馬奎斯寫新聞像是寫小說，曾連續報導哥倫比亞船難的船員故事，從小人物的經歷，讓外界知道政府的無能。

劉克襄表示，上述兩人的寫作經歷，多少跟戰爭有關。今年的俄烏戰爭，中央社也沒有缺席，派出2名記者到現場，從烏克蘭看台灣，也從台灣看烏克蘭，題材包括國際志願兵、海外華僑的經歷等。

劉克襄形容，海外特派員就像是中古騎士冒險，清楚知道自己要執行的任務、要往那個方向走，專業知識就是手中的矛與盾。透過這樣迷人的身分，可以見證世界的運轉，自己家園在世界扮演的位置，也可見證自身的成長。

「台灣有各行各業，但海外特派員可以讓你保持不斷反省，不斷參與第一線的工作。」劉克襄期許今天參與培訓營的年輕學子，不論未來是否成為海外特派員，都能在課程中獲得成長的養分。

今天上午的活動，也邀請過癮科技公司Go Inside創辦人鄭凱駿分享「國際通訊社如何說台灣故事」，他舉出多則外媒報導，兩岸題材往往是第一順位，尤其在俄烏戰爭期間，國際非常關切台灣與中國的關係，前往馬祖等前線採訪，呈現出大的國際氛圍中，不同世代老百姓的多元觀點。

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鄭凱駿也提到，像是同性婚姻、生物多樣性，以及台灣的特殊生活面向，都是外媒經常報導的題材。他提醒到海外採訪時，要留意自身讀者對該國、該地的瞭解是否有限，一些必要的基本訊息仍要交代。例如報導台灣的性別平等議題發展，就有必要介紹台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

第5屆「我是海外特派員」系列活動，由文化部、高雄市政府青年局指導，並獲中華電信、中國信託商業銀行、第一商業銀行與兆豐銀行文教基金會贊助支持，希望讓更多青年吸收國際新聞、提升媒體素養，並在人生旅程持續朝夢想前進。（編輯：屈享平）1110618