中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

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中央社影音頻道全球視野全新改版，以更直覺、更現代化的簡潔設計，為您呈現最新、最重要的影音要聞。（中央社）

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（中央社台北30日電）中央社影音頻道「全球視野」全新改版，以更高畫質、更清爽簡潔的介面，提升觀看體驗，讓遍布全球各大城市、逾30位中央社海外特派員帶您直擊全球重要大事。

全球視野網站2010年開站，以中央社派駐全球各大城市的海外特派記者拍攝影音內容為主，十餘年來累積許多珍貴新聞畫面。除了在中央社網站、中央社一手新聞APP收看，在華視52台頻道、台灣大車隊計程車、松山機場大廳也都看得到。

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新版全球視野網站調整版面配置，以更直覺、更現代化的簡潔設計，為您呈現最新、最重要的影音要聞；並新增連續播放功能，影片結束後自動播放下一則，影音享受不間斷。

此外，這次改版也重整內容分類，將影片分門別類，讓喜愛海外特派、文化+、中央社好POD等特定單元的觀眾更方便地鎖定精彩影片。（編輯：郭怡欣）1110330