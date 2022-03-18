中央社海外特派員前進東海大學 記者分享駐外經驗

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中央通訊社舉辦第5屆我是海外特派員培訓活動，18日在台中東海大學進行巡迴講座，邀請中央社新聞部政經新聞中心副主任記者黃雅詩分享在義大利的採訪經驗。中央社記者蘇木春攝 111年3月18日

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（中央社記者蘇木春台中18日電）中央通訊社舉辦第5屆我是海外特派員培訓活動，今天在台中東海大學進行巡迴講座，邀請中央社新聞部政經新聞中心副主任記者黃雅詩，分享在義大利的採訪經驗，歡迎學子挑戰新聞工作。

我是海外特派員活動邁入第5屆，走進校園接觸上萬名學生，舉辦培訓營逾千人參與，並送近10名學生到海外實習。本屆全台校園巡迴講座開跑，邀請曾駐外的線上記者，到各大專院校分享駐外採訪經歷，並號召學子加入培訓營。

巡迴講座於台中東海大學場次，邀請曾駐羅馬的記者黃雅詩，分享在義大利的採訪經歷與生活，中央社社長張瑞昌、東海大學社會科學院院長陳文典與東海大學政治學系教授王啟明等人皆出席。

張瑞昌致詞時表示，海外特派員舉辦來到第5屆，在辦完校園巡迴講座後，北中南會各舉辦一場營隊，讓參與學生有機會進到中央社實習，再送到海外見習採訪。

張瑞昌說，今年看起來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情比較穩定，有機會讓學生到海外實習，活動前2年曾送學生到華府、雅加達、柏林等地實習，不同國家可以增長學生的視野，打造年輕人與世界接軌的舞台，歡迎同學都能報名參加。

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陳文典說，中央社對國家非常重要，曾駐外的記者能到學校舉辦講座機會非常難得，尤其近日國際局勢變化很大，趁這個機會能夠讓學生參與交流，增廣國外視野。

黃雅詩分享，派駐義大利看似光鮮亮麗，但要駐外採訪也非常辛苦，尤其近年疫情狀況，讓海外記者工作相對困難與面臨風險，卻也因疫情看見國際情勢的轉變，歡迎有興趣的學子挑戰新聞工作。（編輯：張芷瑄）1110318

中央通訊社舉辦第5屆我是海外特派員培訓活動，18日在台中東海大學進行巡迴講座，中央社社長張瑞昌（圖）表示，海外特派員活動來到第5屆，在辦完校園巡迴講座後，北中南會各舉辦一場營隊，讓參與學生有機會進到中央社實習，再送到海外見習採訪。中央社記者蘇木春攝 111年3月18日

中央通訊社舉辦第5屆我是海外特派員培訓活動，18日在台中東海大學進行巡迴講座，東海大學社會科學院院長陳文典（圖）致詞表示，近日國際局勢變化很大，趁這個機會能夠讓學生參與交流，增廣國外視野。中央社記者蘇木春攝 111年3月18日