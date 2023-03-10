中央社海外特派員銘傳演講 分享最接近死亡時刻

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中央通訊社第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座，10日前進銘傳大學，中央社董事長劉克襄（右3）、銘傳大學副學務長丁明勇（左4）與國際暨兩岸新聞中心副主任何宏儒（左3）等人合影。中央社記者張新偉攝112年3月10日

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（中央社記者陳至中台北10日電）中央通訊社第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座，今天前進銘傳大學，學生問及「最接近死亡的時刻」，曾派駐印度、土耳其的何宏儒分享在陌生國度開車打滑，雪中苦等救援4小時的難忘經驗。

第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座今年擴大辦理，預計在全台巡迴舉辦將近30場，今天下午的銘傳大學場次，由中央社國際暨兩岸新聞中心副主任何宏儒演講「我的特派員養成」，現場有上千名學生到場聆聽，會後也有許多人留下來排隊問問題，比預定時間晚了40分鐘才結束。

中央社董事長劉克襄致詞時，除介紹「我是海外特派員」的活動徵選，也期許年輕學子，大學畢業前一定要體驗「壯遊」，不一定要到海外探險，也可以是延伸自身專業，那怕是編織一個東西、到咖啡廳工作，都能在體驗中有更多的思考。

何宏儒演講時，帶來許多現場第一手、未加剪輯的採訪畫面，讓學生身歷其境。他也當場穿上採訪時的全套裝備，包括十幾公斤的後背包，一手拿麥克風，一手拿攝影機，胸前還掛著單眼相機，且經常要跟各國媒體擠在一起，在侷促的環境中爭取發問機會。

何宏儒強調，當記者有機會一定要到現場，才能與受訪者、情境互動，迸出新的火花，也才有機會「無中生有」。

第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座今年擴大辦理，預計在全台巡迴舉辦將近30場，10日下午的銘傳大學場次，由中央社國際暨兩岸新聞中心副主任何宏儒演講「我的特派員養成」，並帶著當年的器材，解說特派員採訪裝備。中央社記者張新偉攝112年3月10日

何宏儒解釋，「無中生有」不是亂寫造假，而是讓報導更有延續性和可能性。他採訪前副總統呂秀蓮訪印度行程時，就是多問了一個問題，提及達賴喇嘛也正在新德里開刀，進而促成兩人見面，呂秀蓮更進一步邀達賴喇嘛訪台參與女性議題論壇。

另一個得意的經驗，是在2014年諾貝爾和平獎得獎名單公布後，何宏儒迅速採訪到得主沙提雅提（Kailash Satyarthi），之後更牽線促成訪台行程。不過他也謙虛地說，台灣有許多年輕人曾參與「拯救童年運動（BBA）」，讓沙提雅提留下深刻印象，也是他願意訪台的原因之一。

問答階段，有學生問及特派員工作的潛在風險。何宏儒提到曾到土耳其、敘利亞邊境採訪，出發前幾天當地才發生30多人傷亡的自殺攻擊，採訪團搭乘防彈休旅車，座位旁就放著槍械預備，過程相當緊張。

他也提到採訪震驚世界的印度巴士強暴事件時，在民眾激烈的陳抗中，要躲避催淚彈、水砲車，何宏儒已經快要50歲，體力也遠不及20幾歲的青年，受傷風險也比較高。

另一名學生問及「最接近死亡的經驗」，何宏儒回憶，反而不是在戰爭現場，而是結束採訪後，一個人開700多公里的車從邊境返回安卡拉，一時不慎車速過快，加上高速公路上有積雪，車子打滑差點翻車，所幸當時後面沒有車，且處於斜坡，讓車子得以緩緩滑到安全地方等待救援。

何宏儒說，當時外面攝氏零下10度，他一人處於人生地不熟的地方，好在電話還能通，可以請朋友幫忙求救。但他在現場等了4小時，才等到拖車前來，真的讓他體驗到接近死亡。

銘傳大學風險管理與保險系學生湯勛筌會後接受中央社採訪，直言對何宏儒採訪達賴喇嘛和車禍臨場應變的經驗印象深刻。

湯勛筌說，很敬佩海外特派員在危險的環境中仍身赴現場，他未來也想到非洲壯遊，接觸當地窮苦的小孩。聆聽這場演講，也讓投入親善服務隊的他，得到一些口說能力和溝通技巧的啟示。

財務金融系學生王祐逵表示，聽何宏儒分享跨越邊境的經歷，特別有臨場感。他說，人的一生難有幾次到戰場第一線的機會，不管是革命還是捍衛國土主權，能採訪到這些人，都是很棒的機會。除了戰地採訪，他也嚮往特派員可以採訪國際名人，不斷增加自身的見識。

國際企業管理系學生蔡佳妏會後特別留下來，詢問何宏儒挫折的經驗及應對方式。她對自己的英文較無信心，打工時遇到語言不通的狀況，常常不知道該怎麼辦。

何宏儒向學生分享，他也不是一切都準備好，才動身前往派駐地，而是一路上持續學習。印度人講英語有特別的口音，需要花一段時間才能適應，但他熟悉環境一陣子後，赫然發現美國前國務卿希拉蕊的演講，每一個字都能聽得懂。

何宏儒藉此鼓勵學子勇於嘗試，只要在外語環境中，自然而然就能精進語言能力。他也藉此鼓勵銘傳的學生，可關注中央社「我是海外特派員」徵選活動，有機會到海外體驗第一線採訪工作。（編輯：陳清芳）1120310

中央通訊社第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座，10日前進銘傳大學，銘傳大學副學務長丁明勇（左）致贈感謝狀給中央社董事長劉克襄（右）。中央社記者張新偉攝112年3月10日