我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北26日電）中央社第5屆「我是海外特派員」今天舉行分享會，數位發展部部長唐鳳分享若能當特派員，最想到烏克蘭研究當地在戰爭期間，如何持續利用衛星維持通訊，有效抵禦假訊息。

「我是海外特派員」活動邁入第5年，今天下午在張榮發國際會議中心舉行分享會，邀請數位發展部部長唐鳳與本屆4名海外實習小特派對談。

清大人文社會院周雨潔、台大新聞研究所謝佩玲、台大新聞研究所廖彥甄及台師大英語系李婕瑜等4名小特派，日前已分別完成菲律賓、新加坡、馬來西亞和泰國實習返國，今天化身小記者，把握採訪唐鳳機會，更在台上大玩自拍。

唐鳳開場致詞分享，媒體工作對於社會具有非常明確的公益性，很樂見新血投身其中。被問到若能成為特派，最想派駐哪個國家，唐鳳的回答是烏克蘭，「想研究烏克蘭在戰爭期間，如何利用衛星等工具維持通訊及有效運用幽默對抗謠言」。

俄烏戰爭爆發後，外界擔心台灣面對危機是否也能有效反應。唐鳳表示，目前台灣的核心指揮體系已有能耐，例如運用同步衛星等，但根據烏克蘭這次的經驗，運用非同步衛星做直播讓全球看到當地最新情況，國家內部指揮體系也比較不會慌亂。因此台灣通訊系統跟非同步衛星的連結非常重要。

而擔任記者想專攻的路線，唐鳳則想做事實查核，擔任內容「守門員」。唐鳳指出，台灣連年被評為遭境外假訊息侵擾最頻繁國家，讓事實查核別具意義，也鼓勵全民共同參與，增加對假訊息的免疫力與抗體。

不過，唐鳳表示，新一代「守門員」特質不再強調內容唯一性，而是內容報導的靈活度，重點在「各種不同的球來到球門前，你要怎麼樣接它」。

至於如何看待網路世界與現實世界的距離，唐鳳雖長期在跨國線上資訊會議活躍，但她也強調實體見面的重要性，「視訊沒辦法看見非語言訊息，例如手勢和姿態，隔著螢幕較難理解對方想法，見過面後，腦海中較能建立對方的形象模型」。

這也呼應到唐鳳認為海外特派員需具備的特質，要能在短時間融入陌生文化，「見面三分情，陌生人也較不會刁難，但每個國家的非語言訊息可能不一樣，要隨時保持開放、傾聽」。她笑說，自己有時候會刻意模仿當地口音，更能親切融入在地的脈絡。

「我是海外特派員」舉辦5年來，中央社總計辦理100場校園巡迴、累積參與人次破萬，共選出15名小特派，前往7個國家實習。本屆也是自2020年COVID-19疫情暫停出國實習後，獲選學員再次踏出國的難得機會。

中央社社長張瑞昌表示，很榮幸藉此機會讓年輕學子認識中央社，也讓國際新聞走到全台校園，搭建他們與世界接軌的舞台。儘管籌備過程艱辛，但看到學員熱烈迴響，也成功替媒體產業培育許多優秀人才，甚至成為凝聚中央社內部向心力的計畫，由衷期待能堅持下去，讓「我是海外特派員」長期舉辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張瑞昌透露，明年第6屆將推出「我是海外特派員2.0」，從校園巡迴講座、北中南營隊、中央社實習到海外實習特派，都會再做調整，期待帶來全新樣貌。

第5屆「我是海外特派員」系列活動，由文化部、高雄市政府青年局指導，並獲得中華電信、中國信託商業銀行、第一商業銀行與兆豐銀行文教基金會贊助支持，希望讓更多青年吸收國際新聞、提升媒體素養，並在人生旅程持續朝夢想前進。（編輯：張雅淨）1110926