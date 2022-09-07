馬來西亞鬆綁室內口罩令 僅醫院大眾運輸工具須戴

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（中央社實習記者廖彥甄吉隆坡7日專電）馬來西亞疫情趨穩，衛生部長凱里今天宣布，即日起鬆綁室內口罩令，民眾可選擇在室內是否戴口罩；不過，確診者及進出醫療院所、搭乘大眾運輸工具的民眾仍須戴口罩。

馬來西亞COVID-19疫情在今年3月初到達高峰，當時單日新增確診數多達3萬3000多人。馬國近來疫情趨緩，官方數據顯示，過去2週以來，單日新增確診數介於1500左右至3200左右之間；確診住院人數趨緩，且收治於加護病房的患者人數也保持穩定。

馬來西亞於5月1日放寬室外口罩令，馬國衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）今天出席一場活動時宣布，即日起進一步鬆綁室內強制戴口罩規定。

凱里表示，確診者及進出醫院、診所或搭乘大眾運輸工具的民眾，仍須強制戴口罩，但其餘室內場合可選擇不戴口罩。商店業者有權決定民眾進出該場所是否須佩戴口罩。

凱里也強調，衛生部鬆綁室內口罩令的決策是基於數據及科學所做的決定，先前已進行嚴謹評估。

馬國官方統計，截至6日，馬來西亞累計479萬5009人確診，3萬6255人病故。

疫苗覆蓋率方面，截至6日，馬來西亞約84%人口已完整接種，49.7%已接種一劑追加劑。馬國人口約為3270萬。（編輯：周永捷）1110907