新加坡版浪子回頭 更生人導覽黑社會歷史盼警世

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（中央社實習記者謝佩玲新加坡13日專電）身穿黑色上衣的導覽員站在新加坡牛車水地鐵站附近，解說當地過去的黑社會發展史。有別於其他導覽，這項行程由曾是幫派分子的更生人擔任導遊，不僅有助更生人重新融入社會，也盼藉由分享他們的生命故事，帶來省思。

更生人重回社會之路不易，新加坡社會企業（Architects of Life，AOL）為協助他們重新與社會接軌，推出由曾經加入黑社會的更生人擔任導遊的導覽行程。

其中一名更生人導覽員周劭代表AOL接受中央社記者採訪時表示，AOL創立於2014年，創辦人林耿年本身是更生人，成立初期以提供更生人和感化院少年輔導課程為主。

直到2021年6月，AOL正式推出Triad Trails導覽行程，由更生人擔任導遊，目前共有4位更生人導覽員。累計參與導覽人次約500人，除了散客，平時也有學校、企業、慈善機構等團體預約。

周劭指出，許多更生人在獄中生活時間長，社交能力減損，出獄後面臨不少困境。AOL希望讓有心改變的更生人藉由導覽多和人群溝通，不僅能建立他們的信心，也盼翻轉民眾對更生人的刻板印象。

Triad Trails導覽行程主要講述新加坡牛車水（Chinatown）黑社會歷史，同時也結合當地文史地景，介紹早年華人在牛車水一帶的發展。導覽價格為新幣80元（約新台幣1771元），全程以英語進行。

記者實地體驗，跟著導覽員走訪，導覽由華人廟宇福德祠啟程，在牛車水一帶，沿途介紹新加坡華人如何發跡。根據導覽解說，早年移居新加坡的「新客」、俗稱苦力，當時生活不易，有些人面對人生地不熟的徬徨無助，選擇加入黑社會希望獲得保護。

導覽行程結束後，更生人導覽員還會與遊客同桌共進晚餐，近距離講述他們的人生故事。

參與導覽遊客、18歲的學生亞羅米爾（Yaromir）說，聽完更生人導覽員的生命故事後，也反覆省思自己的生活。

另一位遊客、比利時籍的工程師舒爾德（Sjoerd）表示，以黑社會為主題的導覽很特別，讓他了解到當地黑社會早期是以幫助苦力、安排工作及住宿為由吸收華人。由更生人導覽，給更生人人生第二次機會，具人道主義，是行程的一大賣點。

談及自己的過去，周劭說，自幼家境雖富裕，卻因與家人關係疏離，16歲時，他在同學招攬下加入幫派，後來因經營大規模私人伴遊事業，檯面下的相關交易觸犯新加坡法律而入獄服刑。

「宣判當天，聽到法官說要以我的案子當作判決先例，重判9年7個月，我腦中一片空白」。周劭仍記得當時情景，已屆中年的他站在法庭上，身體微顫，眼淚不聽使喚奪眶而出。

身陷囹圄的日子裡，周劭只能透過牢房鐵窗「看見」太陽、雨，卻無法感受陽光的溫度、雨滴打在身上的觸感。出獄後，他即便在艷陽下揮汗如雨，仍時時提醒自己，要珍惜把握每一個當下。

他坦言，伴遊事業雖讓他風光一時，有機會到世界各地旅遊、享受大魚大肉，但入獄迫使他和妻小分離，無法陪伴女兒成長成了心中最大的遺憾。

出獄後，周劭在社工引介下，加入Triad Trails，「希望我的故事可以感動到人，警醒一些少年，增加公眾對更生人的了解」。

最近剛通過考試成為合格導遊的他也正在籌劃主題更多元的行程，明年將推出Triad Trails華文導覽團。（編輯：周永捷）1110913