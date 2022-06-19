我是海外特派員 張瑞昌：為學子搭走向世界的舞台

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中央通訊社第5屆「我是海外特派員」線上培訓營19日結訓，中央社社長張瑞昌（圖）主持結業式，向學員推薦「余英時評政治現實」、「野島剛漫遊世界食考學」和「百年大疫：COVID-19疫情全紀錄」等書。中央社記者裴禛攝 111年6月19日

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（中央社記者許秩維台北19日電）中央通訊社社長張瑞昌今天表示，希望透過「我是海外特派員」活動，為年輕學子搭起走向世界的舞台，也鼓勵有志於新聞工作者，對凡事保持好奇心，並養成閱讀習慣。

中央社第5屆「我是海外特派員」系列活動，全台校園巡迴講座自111年3月3日開跑，兩個月內共計舉辦22場、超過2700名師生共襄盛舉。昨、今天舉行線上培訓營，共有154人報名，海外小特派甄選則有67人報名。

今天活動邀請「報導者」副總編輯劉致昕分享「學當記者：咖啡店、假新聞、烏俄戰爭告訴我的事」，他以採訪烏俄戰爭、敘利亞難民潮等議題的經驗為例，在海外採訪時，最重要的是打開「五感」，讓閱聽人瞭解當地的故事。

劉致昕提到，自己從國外記者身上也學到很多，例如他曾採訪一名烏克蘭地方報的總編輯，在戰火之下，這個地方報成為蒐集戰爭發生的證據、呈現在地人觀點的平台，面對俄羅斯資訊戰時，能讓外界知道當地發生何事。

中央社社長張瑞昌在今天下午結業式中提到，最近從法國文學名著「小王子」，重新檢視自己從事新聞工作的初心，書中最核心的一句話就是「只有用心才能看清一切；真正重要的東西用眼睛是看不見的」，就像新聞工作是不斷提問和追根究底，過去常說「眼見為憑」，但眼見是否真的為憑，有時更需要用心去感知。

在這個求快的時代，張瑞昌認為，新聞不能為搶快而忽略查證，中央社也自我要求，寧可新聞慢一點但要正確，且不做腥羶色新聞或夾敘夾議的評論式報導，而是讓新聞本身完整呈現，並透過新聞規範和新聞自律，增加閱聽人的信任感；即使現在數位化興起，但新聞求真和新聞把關的價值仍不應改變。

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張瑞昌鼓勵有志於新聞工作的學子，對凡事保持好奇心，並養成閱讀習慣，如剖析美中台局勢的「余英時評政治現實」、卓越新聞獎得主的作品「野島剛漫遊世界食考學」、中央社記錄海內外疫情的「百年大疫：COVID-19疫情全記錄」，都是值得推薦的書籍；中央社希望透過「我是海外特派員」活動，為年輕學子搭起走向世界的舞台，也把世界帶回台灣。

第5屆「我是海外特派員」系列活動，由文化部、高雄市政府青年局指導，並獲得中華電信、中國信託商業銀行、第一商業銀行與兆豐銀行文教基金會贊助支持，希望讓更多青年吸收國際新聞、提升媒體素養，並在人生旅程持續朝夢想前進。（編輯：管中維）1110619

中央通訊社19日舉行「我是海外特派員」線上培訓營，邀請「報導者」副總編輯劉致昕（圖）分享烏俄戰爭採訪等經驗。中央社記者裴禛攝 111年6月19日