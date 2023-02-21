中央社「我是海外特派員」開跑 文大分享海外甘苦[影]

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中央社第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座21日正式起跑，首站前進中國文化大學新聞系，與會眾人開心合影。中央社 112年2月21日

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（中央社記者吳昇鴻台北21日電）中央通訊社第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座今天正式起跑，首站前進文化大學。中央社編譯、曾任新德里和安卡拉特派員的何宏儒與學子分享海外採訪的挑戰與經驗。

以培養年輕一代的國際觀並且孕育有志投入國際新聞工作的媒體人才為宗旨，第6屆中央社「我是海外特派員」校園巡迴講座今天起跑，首站開抵中國文化大學新聞學系。

中央社社長張瑞昌致詞表示，「我是海外特派員」活動目的在於讓學子有機會到海外實習，拓展國際視野，並且瞭解世界如何看待台灣。他宣布本屆講座將會加入由資深新聞工作者分享媒體數位轉型的課程，期盼先透過校園巡迴，開啟年輕學子對新聞產業的興趣。

派駐印度和土耳其一共將近10年的何宏儒在講座中強調，記者必須「到現場」，才能和受訪者「產生火花」。

何宏儒表示，他曾在2014年諾貝爾和平獎得獎名單公布後快速地採訪到得主沙提雅提（Kailash Satyarthi），甚至還「無中生有」地將這名當屆和平獎得主邀請到台灣，牽起沙提雅提和台灣的情誼，讓新聞工作別具意義。

他鼓勵年輕學子擴大自己的想像，「記者其實有機會發揮相當大的影響力」。

中央社第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座21日正式起跑，首站開抵中國文化大學新聞學系，中央通訊社長張瑞昌出席，盼藉由活動開啟學子對新聞產業的興趣。中央社 112年2月21日

中央社第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座21日前進文化大學開講，曾駐新德里、安卡拉、現任中央社編譯何宏儒（圖）到場與學子分享海外採訪甘苦。中央社 112年2月21日

本屆活動亮點之一的「小特派回娘家」活動，首站邀請第一屆「小特派」吳昇鴻返回母校分享。他強調，本活動提供的實習機會讓他迅速累積實戰經驗，使得仍然還是新聞工作生力軍的他獲益良多。吳昇鴻是第一屆「我是海外特派員」取得海外實習機會3名學員之一，於2018年8月赴馬來西亞首都吉隆坡實習一個月。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作逐漸進入收尾階段，第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座擴大辦理，預計在全台巡迴舉辦將近30場、估將有超過5000人參與。

累積前5屆的經驗，定位為「我是海外特派員2.0」的本屆活動內容有許多調整，除納入「小特派回娘家」之外，培訓營也將導入數位互動科技、數據新聞等課程，並規劃舉辦模擬記者會，以實作和互動方式讓學員實際參與新聞編採，以提高對新聞工作的認識和興趣。（編輯：管中維）1120221

影片來源：中央社

中央社第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座21日前進文化大學。曾於首屆活動中獲選出國實習的吳昇鴻返校分享，鼓勵學弟妹勇於跳脫舒適圈。中央社 112年2月21日