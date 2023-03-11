日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本311大地震屆滿12週年，包括重災區在內的部分地區民眾齊聚悼念罹難者。首相岸田文雄前往遭地震及海嘯重創的福島縣追悼時說，將持續為福島及東北的重建與復甦竭盡全力。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞等日媒報導，遭地震及海嘯重創的岩手縣、宮城縣及福島縣沿海地區等地，正面臨嚴重人口減少問題，如何讓年輕世代願意在這些地方定居，找回當地往日榮景，已成當前重大課題。

岸田文雄今天造訪重災區之一的福島縣，出席縣府主辦的追悼重建祈禱儀式，並在2011年地震發生的下午2時46分默禱悼念罹難者。

岸田說，巨大的地震、大海嘯及東京電力公司福島第一核電廠的事故，奪走了多數福島縣民眾的日常生活，「想到許多人失去最愛的家人、親戚與朋友的心情，讓我至今依舊不勝哀悼」。

岸田接著說，為了從核災邁向重建，必須進行中長期因應作為，中央政府將持續站在第一線，以重建作為前提，「在安全且確實地推動福島第一核電廠廢爐作業同時，為了讓民眾得以返鄉，政府將持續完善生活環境，並在重振產業及生計方面提供協助」。

不過，談到福島第一核電廠持續產生的「核廢水」，日本政府有意在今年春天到夏天左右間排放入海一事，岸田說，解決「核廢水」是無法再往後延的課題，希望各界理解。

掌管日本皇室相關事務的宮內廳表示，日皇德仁、皇后雅子及女兒愛子，今天在皇居御所內為罹難者默禱；上皇明仁與上皇后美智子，也在東京元赤坂仙洞御所住處默禱。

在宮城縣石卷市「石卷南濱海嘯重建紀念公園」舉行的追悼儀式上，配合12年前地震發生時刻在下午2時46分鳴放汽笛，與會人士一同進行默禱。

石卷市長齋藤正美說，「絕對不讓此事被遺忘，並傳承給下一代，是我們被賦予的責任與義務」。

在12年前遭受海嘯重創的石卷市，一些人士聚集在日和山上一處平台，為罹難者默禱。此處當年是許多市民逃離海嘯侵襲的避難地，不少人今天到這裡設置的獻花台獻花。

一名住在石卷市的73歲女性說，從日和山遠眺的風景跟地震前已有巨大改變，自己的親戚跟朋友很多都在海嘯中喪命，「海嘯真的很恐怖」。

日本武士隊今晚將在世界棒球經典賽出戰捷克隊，目前正在東京巨蛋練習備戰。由於陣中投手「令和怪物」佐佐木朗希是311大地震災民，也在海嘯中失去父親及祖父母，今天下午3時過後，武士隊成員在東京巨蛋場內圍成一圈，共同為震災罹難者祈禱約30秒。

以東北地方為大本營的日本職棒樂天隊，今天前往靜岡市與羅德隊進行熱身賽，兩隊選手在賽前列隊一同為罹難者默禱，看台上也有觀眾起立祈禱。（譯者：黃名璽/核稿：張正芊）1120311

福島縣磐城市民眾11日在海岸邊雙手合十，紀念在海嘯中逝去的親人。（共同社）

日本隊11日晚間經典賽出戰捷克隊，下午練習前，隊員在東京巨蛋場內圍成一圈，為震災罹難者祈禱約30秒。（共同社）