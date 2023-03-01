日本擬今夏排放核廢水 原能會估1年後進入台灣海域

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日本擬春夏之際排放福島核電廠含氚核廢水，原能會主委推估，1年至1年半後將有少部分放射性物質進入台灣海域附近。圖為福島第一核電廠。（共同社）

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北1日電）日本擬春夏之際排放福島核電廠含氚核廢水，原能會主委張靜文今天表示，推估1年至1年半以後，將有少部分放射性物質進入台灣海域附近，並會根據當下季風型態而有所調整。

張靜文今天赴立法院列席報告業務概況並備質詢，朝野立委關切日本福島核電廠含氚核廢水進度與原能會因應措施。

東京電力公司已在去年8月展開排放設施興建工程，張靜文表示，因當地海象、氣象問題導致工程延宕，含氚核廢水排放時間「接近夏季可能性高」，而排放到大海受渦流因素，當中有小部分放射性物有機會往南，推估1年至1年半以後進入台灣海域，當然也會根據海象、季風型態而有所變化。

原能會去年陸續籌組專家觀察團赴日，國民黨立委萬美玲、鄭正鈐等憂心原能是否僅為被動接收資訊角色。

張靜文表示，原能會透過親自造訪交流，持續搜集日方如何監測與核廢水擴散模式，並和日本原子能管制委員會（NRA）舉行視訊會議，以及藉由駐外人員主動就欲關心議題進行資料搜集，是「全方位了解」；另有國際原子能總署（IAEA）安全評估、環境監測資訊即時掌握。

張靜文進一步說，原能會針對排放計畫與管制作為，要求加強環境海域監測，日方也已提出對應更動方案。

民進黨立委吳思瑤強調，「不能凡事只等日本給資料」，面對資訊時差問題，原能會應增加IAEA等多方來源管道資訊。

另外，因應日本排放核廢水，原能會完成建置國內首個生物氚檢測實驗室，針對台灣鄰近海域生態樣本及重點遠洋經濟魚種，搜集生物氚背景機線數據，並完成氚電解濃縮技術。張靜文表示，現已具備與日本同等檢驗能力，將持續精進；吳思瑤也提出能否突破國際原子能總署（IAEA）會員限制，爭取成為第三方實驗室可能。

無黨籍立委黃國書關切原能會「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計畫」結案報告何時出爐，張靜文表示，該計畫報告預計3月出爐，按初步資訊來看，核廢水排放模擬並無超過排放基準範圍，亦會根據科學資訊即時與大眾溝通。

民進黨立委陳秀寶指出，含氚廢水總水量高達137萬頓，以每天排放500噸，需花30、40年才能排放完畢，必定對周遭海洋生態造成影響；民進黨立委林宜瑾建議效仿台灣豬標章，設置輻射物符合標準或無輻射污染標章，張靜文表示，會將這項與民眾連結方案提供漁業相關主管單位考量並作合理規劃。（編輯：林淑媛）1120301