更多編輯台推薦新聞：
裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看
政治

裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習
生活

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
外媒：美應對中國軍演 複雜性高於1996台海危機
首頁 / 國際

福島核廢水排放入海工程動工 估2023年夏天完工

2022/8/4 14:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京4日綜合外電報導）日本東京電力公司表示，有關福島第一核電廠把包含氚等輻射物質的「核廢水」排放入海相關設備主體工程，今天上午已正式動工，目前預估完工時間有可能延後到2023年夏天。

福島第一核電廠在2011年311大地震遭受海嘯侵襲後發生核子事故，在持續注水冷卻反應爐內熔融核燃料棒時產生的污染水等，透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質剩下的水，就稱為「核廢水」。

日本放送協會（NHK）報導，福島第一核電廠內產生的「核廢水」持續累積，根據日本政府政策方針，計畫從2023年春天左右開始，利用海水把氚濃度稀釋到日本政府排放標準的1/40以下，透過新設一條從福島第一核電廠起算到約一公里外海的排水管道，把「核廢水」排放入海。

針對這樣的排放入海計畫，福島縣政府、大熊町及雙葉町政府，2日已同意東京電力公司進行用來排放「核廢水」的海底排水管道建設工程。因此，東京電力公司已從今天上午7時起展開正式工程。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

東京電力公司依循日本政府的政策方針，原本希望能在2023年春天左右開始將「核廢水」排放入海，但根據氣象條件，相關工程完工有可能延後到2023年夏天左右。

不過，當地民眾及漁民憂慮「核廢水」排放入海可能帶來「風評被害」（指受某事影響而遭受外界負面觀感）的聲浪依舊強烈，日本政府及東京電力公司如何獲得這些民眾的理解已成當前課題。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1110804

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族