日本擬排核廢水入海 漁業署：收集國際案例因應

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（中央社記者張雄風台北13日電）日本宣布今年春天或夏天會將福島第一核電廠廢水排入大海。漁業署今天表示，從福島核災後都有持續檢測，逾3000件樣本都符合標準，會持續收集國際案例、評估漁業經濟影響，做為未來的因應措施。

日本政府在今天召開的內閣會議上表示，福島第一核電廠核廢水可能會在「今年春天或夏天」排入大海。

全國廢核行動平台今天傍晚發布正式聲明表示，反對日本政府一意孤行「福島核污水排放入海」。

聲明並提出3點訴求，日本政府應撤回排放福島核污水到太平洋的計劃，提出不會造成鄰國困擾、環境危害的核污水儲存或處理方案；台灣政府應向日本政府表達抗議與反對，要求日本必須公開排放相關資訊數據，確認水中的放射性物質種類與含量，若超標排放該如何處理。

第3點是台灣必須立即展開長期海洋與漁業監測與對照研究，了解核污水的長期排放是否會對台灣海洋生態與漁業造成影響，監測必須在排放前盡快開始，維護海洋資源及保障漁民權益，做未來因應對策的準備。

行政院農業委員會漁政組長劉福昇今天接受媒體聯訪時表示，其實台灣檢測都有持續在進行，除了台灣周邊的海域，遠洋經濟漁貨也有，如秋刀魚等。從當年福島發生核災後，就開始檢測銫134和銫137，這10年來總共檢測3000件以上，都是合格沒有污染。

劉福昇說，許多檢測都會成為背景值，就是有無受到影響的有力證據，也會持續收集國際過去的案例、漁業經濟影響的評估模式，做為未來受影響的因應措施。

劉福昇表示，現在在研究的就是國際案例和模擬情境，研究從去年就開始，會盡快處理，目前也有模擬在跑，對漁業影響可能有大有小，就會有不同的處理方式。（編輯：陳政偉）1120113