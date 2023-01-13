日本福島電廠核廢水 最快春天排入大海
2023/1/13 12:51（1/13 13:14 更新）
日本政府13日表示，福島第一核電廠核廢水可能會在「今年春天或夏天」排入大海。圖為福島第一核電廠。（共同社）
（中央社東京13日綜合外電報導）日本政府在今天召開的內閣會議上表示，福島第一核電廠核廢水可能會在「今年春天或夏天」排入大海。
路透社報導，日本政府2021年4月拍板決定將福島第一核電廠超過100萬噸核廢水經處理後排入大海，當時政府表示，排放的時間點「約在2年後」。
日本外務省去年7月表示，監管機關認為排放這些核廢水安全無虞。這些核廢水將經過淨化去除大多數同位素，但仍會殘留氚；氚為一種氫的同位素，難以與水分離。
當地漁業工會擔心釋放核廢水可能會影響生計，強烈抵制這項計畫。韓國及中國等國家已表達關切，台灣也密切關注。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120113
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