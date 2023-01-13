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福島核電廠含氚廢水 預計今年春夏之間排放

2023/1/13 13:05（1/13 13:58 更新）
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（中央社記者楊明珠東京13日專電）有關東京電力公司福島第一核電廠核災含氚廢水排放至海洋一事，日本政府今天表示，預估今年春天到夏天之間開始排放。

日本放送協會（NHK）報導，有關福島第一核電廠含氚廢水（日本稱處理水）排放至海洋一事，今天日本相關閣員在首相官邸（行政中心）召開會議討論後，決定可能於今年春天至夏天之間開始排放。

日本政府2021年4月決定，福島第一核電廠的核廢水藉由淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質後，將在約2年後排放到海洋。東京電力公司2021年8月決定，目標訂於今年4月左右開始排放含氚廢水。

但是，今天的內閣會議上認為，在評估排放含氚廢水用的海底隧道工程建設時間後，具體排放日期預估是在今年春天至夏天之間。

有關排放含氚廢水將使得當地受到負面觀感評價（風評受害）的對策，今天的會議指出，已漸漸爭取理解，將持續與漁民等當地居民、流通業者等進行對話。

漁民等對於將遭受負面評價的擔憂強烈，隨著含氚廢水的排放日期逼近，日本政府是否有辦法爭取漁民等的理解，仍是問題焦點。

台灣的原能會11日發布新聞稿表示，根據東京電力公司去年12月下旬最新估算資訊，福島第一核電廠內的含氚廢水儲存空間預估於今年夏、秋左右達到滿載。

東京電力公司去年8月初已開始排放設施興建工程，而其中導引稀釋後的含氚廢水至離岸1公里海域排放的海底隧道，目前挖掘進度已完成約800公尺，在去年12月上旬也開始進行排放口周邊的混凝土加固工程。

不過，由於入冬後的海象及氣象狀況較不利海上作業進行，後續整體工程進度以及排放設施竣工時間點可能受到影響，因此正式開始排放時程不排除延後。

福島第一核電廠2011年311大地震時發生反應爐爐心熔毀，該廠將冷卻核燃料後的核廢水進行淨化處理，去除大部分的放射性物質後（氚無法去除），廢水目前約132萬噸，被存放在福島第一核電廠境內的逾1000個大水槽。（編輯：林憬屏）1120113

#東京電力公司
#福島
#日本
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