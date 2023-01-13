日本擬排福島核廢水入海 台灣環團：非常遺憾

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（中央社記者張雄風台北13日電）日本今天表示，福島第一核電廠廢水可能在今年春天或夏天排入海。對此，全國廢核行動平台說，感到非常遺憾，盼台灣同步啟動相關研究監測，有對照顯示核廢水對海洋生態的影響。

日本政府在今天召開的內閣會議上表示，福島第一核電廠核廢水可能會在「今年春天或夏天」排入大海。

全國廢核行動平台發言人崔愫欣告訴中央社記者，過去已經連續兩、三年都有表達相關意見，基本上立場還是反對；但的確民間團體很難干涉其他國家的內政，也看到日本的環保團體也有連署反對，但日本政府還是執意執行，對此感到非常遺憾。

崔愫欣表示，由於日本預計是春、夏之間排放核廢水，台灣環團會先與日本的環團討論，在這段時間也可能串聯發起倡議行動或聲明，暫時還未有定案。

崔愫欣指出，希望日本政府能完善核廢水排放入海的研究，有對照顯示核廢水對於海洋生態的影響，並對外公開；同樣的研究也希望台灣政府能啟動、進行長期監測。

崔愫欣強調，如果過程中沒有相關數據，如廢水數值超標等，究責上也非常困難，若真的有問題，台灣也很難跨國訴訟或求償。

至於是否會對台灣的漁場造成影響，崔愫欣認為，由於目前沒有確切的研究調查，只能評估在排放附近的範圍可能有影響，但台灣距離排放點較遠，可能一、兩年內很難看得出實際影響為何。（編輯：管中維）1120113