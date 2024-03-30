中央社百年攝影展 蔡總統：見證台灣走在民主道路上

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涉己新聞

（中央社記者葉冠吟台北30日電）中央通訊社今年成立100週年，系列慶祝活動「百年轉身．自由永續－中央社百年風華攝影暨文物展」今天開展，總統蔡英文表示，這些影像讓她記得台灣始終走在民主自由道路上。

中央社自1924年成立迄今滿100週年，在「中央社百年風華攝影暨文物展」中，展出超過100餘幀具代表性時代新聞照片與新聞採編歷史文物，回顧國民共同記憶，同時彰顯台灣珍貴自由民主價值。

今天開幕典禮活動包含蔡總統、行政院長陳建仁、文化部長史哲、外交部長吳釗燮、國科會主委吳政忠、衛福部次長王必勝、故宮博物院長蕭宗煌、國防部副部長柏鴻輝、總統府資政葉菊蘭、民進黨立委郭昱晴等多名政府、民間與媒體各界重要人士到場見證歷史性時刻。

影片來源：中央社

蔡總統致詞恭喜中央社今年邁入創社100年，她表示，100年來不論時光如何改變，中央社始終追求正確、領先、客觀、翔實的專業原則，讓海內外讀者能充分掌握台灣和全球時事動態。

蔡總統表示，她記得在2019年「我是海外特派員」的活動分享會裡，看到學生參與媒體工作的熱忱，也看到中央社擔起媒體的社會責任、協助年輕世代開拓國際視野。她很感謝中央社歷年從業人員的貢獻，對社會提供新聞服務也為國家記錄歷史。

蔡總統認為這次的展覽，讓社會大眾共同回顧時代變革與社會發展，中央社本身也經歷過轉型和挑戰，在1996年經立法程序成為全民的國家通訊社，那是網際網路萌芽的年代，當後續網路發展對新聞媒體有重大挑戰時，中央社仍持續與時俱進、因應社會需求。

蔡總統表示，一路走來，台灣新聞媒體運作有很大的改變，但不變的是對民主和自由的堅持。在去年無國界記者組織公佈的世界新聞自由指數中，台灣蟬聯亞洲第1，也創15年來最高。面對當前假訊息攻擊，蔡英文認為守護台灣的民主自由是政府和民間的共同目標，她也期許媒體人員能把關資訊，持續發揮社會公器專業力量。

最後蔡總統說，如同中央社期待持續發揚「百年轉身．自由永續」的精神，透過這次的展覽會喚醒大家的共同記憶，也讓她記得台灣一直走在民主自由的道路上，祝福中央社100歲。

中央社董事長李永得則感謝政府對中央社的全力支持與各界媒體信任，李永得強調面對未來的100年，中央社有3項任務使命要達成，首先將充實人力，提供國內外媒體更優質新聞內容；二是面對中國共產黨對全球發動的認知戰爭，中央社會正面反應、盡全力發出台灣真正的聲音，最後，針對生成式AI與假新聞造成亂象，中央社也會盡力遏止、主動偵測並標警語，讓閱聽大眾知道真相。

中央通訊社歡慶創立百年，30日起在台北推出「百年轉身．自由永續－中央社百年風華攝影暨文物展」，中央社董事長李永得（圖）現場體驗早期使用氣送管傳送紙本新聞稿件的過程。中央社記者翁睿坤攝 113年3月30日

今天現場也邀貴賓體驗早期使用氣送管傳送紙本新聞稿件過程，透過魔術師變出送信鴿傳遞橋段，回到戰爭時期透過信鴿傳送新聞時代記憶，蔡總統則再次獻上對中央社的祝福：「走過一世紀，再創新未來，祝賀中央社100歲生日快樂」。

「百年轉身．自由永續－中央社百年風華攝影暨文物展」即日起至5月2日，在台灣當代文化實驗場C-LAB聯合餐廳展演空間展出。（編輯：龍柏安）1130330

中央通訊社喜迎成立百年，30日起在台北舉辦「百年轉身．自由永續－中央社百年風華攝影暨文物展」，行政院長陳建仁（圖）應邀出席開幕式並致詞。中央社記者翁睿坤攝 113年3月30日

中央通訊社「百年轉身．自由永續－中央社百年風華攝影暨文物展」30日正式開展，總統蔡英文（前左4）、行政院長陳建仁（前右3）、外交部長吳釗燮（前右2）、文化部長史哲（前右）、總統府資政葉菊蘭（前左2）等開幕式與會來賓，一同和中央社董事長李永得（前左3）及社長曾嬿卿（前左）比出小愛心合影留念。中央社記者翁睿坤攝 113年3月30日