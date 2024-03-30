中央社攝影暨文物展見證歷史 蔡總統為當選照簽名

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涉己新聞

（中央社記者邱祖胤台北30日電）「百年轉身．自由永續－中央社百年風華攝影暨文物展」今天正式開幕，總統蔡英文出席參觀，對現場照片及過去新聞記者使用的通訊設備感到好奇，並為2016年她當選總統時所留下的歷史畫面簽名留念。

蔡總統在中央社董事長李永得、社長曾嬿卿以及工作人員陪同下聽取導覽，與行政院長陳建仁、文化部長史哲等與會來賓共同見證中央社百年風華與珍貴歷史畫面。

中央社副社長陳正杰在展場向蔡總統及來賓介紹一張照片，那是他在2003年3月美國對伊拉克發起戰爭前夕，在美國海軍「小鷹號」航空母艦上的留影。

陳正杰時任中央社駐美國華府特派員，是台灣唯一獲得美國國防部隨軍採訪許可的記者，並且因為有此機會，在3月20日成為領先全球發出戰爭開打消息的記者。

他向蔡總統說明，中央社之所以能夠取得美國國防部所發的隨軍採訪證，是因為美國官員與學者固定留意中央社新聞，也了解並且認可中央社在台灣新聞界的地位。

中央通訊社30日起在台灣當代文化實驗場C-LAB舉辦「百年轉身．自由永續－中央社百年風華攝影暨文物展」，中央社董事長李永得（前左起）陪同總統蔡英文、行政院長陳建仁等人參觀展區，聽取中央社副社長陳正杰（後右）分享國際新聞採訪經驗。中央社記者謝佳璋攝 113年3月30日

他並提到這則領先新聞的插曲。他說，這則新聞在台北時間上午9時多發回台北總社時，編輯第一時間的反應是不敢馬上發出，而是看看CNN以及外電有沒有這個消息，耽擱一會之後，才由總編輯劉志聰將稿子發出。

蔡總統也特別在「美麗島事件」新聞相關照片前駐足，畫面中包括民主前輩黃信介、陳菊等人，以及律師群包括陳水扁、謝長廷、蘇貞昌，共同見證當年為民主奮鬥的歷程。

此外，蔡總統對過去新聞記者使用的通訊設備特別感興趣，中央社退休人員彭順欽特別向蔡總統介紹滾筒式黑白發照片機，表示這台機器是透過無線電發給全球各大通訊社，只能發黑白照片，發一張要花6分鐘；至於「老古董」磁石手搖檯式電話機，講話的時候要壓一下按鈕，放開以後才能接收別人的訊息，不過很快的，在1980年被淘汰了。

今天也有多名中央社退休員工前來參觀，面對這些見證歷史的影像及文物，勾起許多回憶，前中央社總編輯室主任孟繼淇就表示，這次的攝影展有總統親自蒞臨，上一次有總統參觀中央社舉辦的攝影展是在1990年，中央社為紀念66週年社慶舉辦「珍藏照片巡迴展」，前總統李登輝也曾參觀，孟繼淇有參與那次展覽的籌劃，「當時展出從民國13年到79年共174張照片，在全台17個縣市展出」。

時隔34年，「中央社百年風華攝影暨文物展」完整記錄100年來的時代變遷，展覽共分「國內國外 無所不在」、「記錄台灣 見證世代」、「起點與現在．預約下一個百年」3大主題，見證台灣民主發展的重要歷程，回顧寶島精彩人物群像與時代記憶，並展現中央社與時俱進、轉型創新的新聞專業能力與媒體影響力。（編輯：陳政偉）1130330

影片來源：中央社

中央通訊社30日起在台灣當代文化實驗場C-LAB舉辦「百年轉身．自由永續－中央社百年風華攝影暨文物展」，總統蔡英文（圖）親自出席開幕式，祝賀中央社百歲生日快樂並參觀展覽。中央社記者謝佳璋攝 113年3月30日