中央社百年社慶國際論壇 7/1台北重磅登場

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涉己新聞

（中央社台北6日電）慶祝中央社創社100週年，為加強與國際媒體深度對話，將於7月1日在台北漢來大飯店舉辦「當今新聞界的挑戰與因應」論壇，邀請國外媒體及國內學界、業界重量級代表與會，機會難得，歡迎各界踴躍報名參加。

這場國際媒體論壇將由德國之聲總台長林柏格（Peter Limbourg）的主題演說揭開序幕，接下來的首場座談聚焦「新聞操作與認知作戰及因應之道」，由中央社副社長陳正杰主持，邀請立陶宛新聞社總編輯布維里斯（Vytautas Bruveris）、烏克蘭獨立記者沃許謝夫斯卡（Valeriia Voshchevska）、德國之聲亞洲部主任 古哈（Debarati Guha）、法新社亞太地區總監曼維爾（Michael Mainville）及台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾等各國新聞專業人士分享實務經驗與觀點。

第2場論壇則以「網紅現象：閱聽人捨傳統媒體就社群媒體的挑戰」為主題，邀請印度新聞信託社（Press Trust of India）總編輯約希（Vijay Joshi）、美聯社亞太新聞總編輯施瑞克（Adam Schreck）、YouTuber志祺七七、中正大學傳播學系暨電訊傳播研究所教授羅世宏一同討論，內容精彩可期。

本活動將開放一般民眾參加，名額有限，有興趣參加者請盡早至論壇專網https://cnaevent.com.tw/2024/cna100forum/線上報名。為響應減碳行動，「當今新聞界的挑戰與因應」國際媒體論壇亦將全程在YouTube平台直播，期盼藉由這場精采的互動，透過東西方經驗交流，激發大眾更加關注新聞產業的發展與進步。（編輯：吳協昌）1130606