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陳建仁：民主讓媒體蓬勃發展 盼中央社續走正確道路

2024/3/30 16:39（3/30 16:56 更新）
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中央通訊社主辦「百年轉身．自由永續－中央社百年風華攝影暨文物展」30日正式開展，現場展出超過百幅具代表性時代新聞照片以及新聞採編歷史文物等，行政院長陳建仁出席見證，並體驗早年以氣送管傳新聞稿件的過程。中央社記者翁睿坤攝　113年3月30日
中央通訊社主辦「百年轉身．自由永續－中央社百年風華攝影暨文物展」30日正式開展，現場展出超過百幅具代表性時代新聞照片以及新聞採編歷史文物等，行政院長陳建仁出席見證，並體驗早年以氣送管傳新聞稿件的過程。中央社記者翁睿坤攝　113年3月30日
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涉己新聞

（中央社記者賴于榛台北30日電）中央社百年風華攝影暨文物展今天舉行開幕式，行政院長陳建仁出席致詞時說，只有自由、民主、開放的社會，媒體才能蓬勃發展，期許中央社未來100年，持續走在正確、領先、客觀、詳實的新聞道路。

中央社今天舉辦「百年轉身．自由永續－中央社百年風華攝影暨文物展」開幕式，總統蔡英文、陳建仁、外交部長吳釗燮、文化部長史哲、國科會主委吳政忠、衛福部次長王必勝、總統府資政葉菊蘭、鄭南榕基金會董事長鄭竹梅等人與會，為中央社送上勉勵與祝福。

陳建仁致詞時表示，看新聞首選中央社，且從報導可以發現，中央社將「讓世界看見台灣」以及「讓台灣看見世界」的2個角色都扮演得很好，先前也曾出版「百年大疫」，內容報導非常詳實、問題剖析精準，也說明防疫策略，可說是媒體人的好教材，讓他受益良多。

中央社見證歷史

陳建仁說，此次攝影展圖片都相當好，好的新聞圖片震撼人心、力量相當大，像是記錄香港反送中運動系列照片，每次看到都令人沉痛哀傷，不捨香港的自由民主法治走入獨裁威權之下，期盼香港能繼續努力爭取自由與民主。

「好的視聽辨識力，要從好的媒體開始」，陳建仁指出，只有自由、民主、開放的社會，媒體才能蓬勃發展，且知的權利相當重要，可以讓自由、民主、開放的國家，民眾的知識與辨識力越來越好。

他說，祝福中央社百尺竿頭更進一步，未來100年持續走在正確、領先、客觀、詳實的新聞道路，帶領台灣新聞媒體，讓新聞媒體韌性越來越好，成為世界上重要的通訊社，讓大家看到真實的消息，看到人類經過苦難艱難、再站起來的過程，相信只要每個人彼此合作，存有善良純潔的心，人類的社會文明會越來越進步。

陳建仁還說，中央社海外小特派活動是培育新聞人才的重要作法，非常不錯；他提醒，文化與科技必須手牽手、肩並肩，未來新的科技包含生成式AI（人工智慧）等都很重要，應該及時使用。（編輯：林興盟）1130330

影片來源：中央社
中央通訊社創立100週年慶祝活動「百年轉身．自由永續－中央社百年風華攝影暨文物展」30日在台北開展，總統蔡英文（左3）、行政院長陳建仁（右3）、外交部長吳釗燮（右2）、文化部長史哲（右）與中央社董事長李永得（左2）及社長曾嬿卿（左）出席合影。中央社記者翁睿坤攝 113年3月30日
中央通訊社創立100週年慶祝活動「百年轉身．自由永續－中央社百年風華攝影暨文物展」30日在台北開展，總統蔡英文（左3）、行政院長陳建仁（右3）、外交部長吳釗燮（右2）、文化部長史哲（右）與中央社董事長李永得（左2）及社長曾嬿卿（左）出席合影。中央社記者翁睿坤攝 113年3月30日
中央社自1924年成立迄今滿100週年，「中央社百年風華攝影暨文物展」30日在台灣當代文化實驗場C-LAB正式開展，包含總統蔡英文（前左8）、行政院長陳建仁（前左7）、文化部長史哲（前左6）、外交部長吳釗燮（前右4）等多名政府、民間與媒體各界重要人士到場，共同見證歷史性時刻。前右6為中央社董事長李永得。中央社記者翁睿坤攝 113年3月30日
中央社自1924年成立迄今滿100週年，「中央社百年風華攝影暨文物展」30日在台灣當代文化實驗場C-LAB正式開展，包含總統蔡英文（前左8）、行政院長陳建仁（前左7）、文化部長史哲（前左6）、外交部長吳釗燮（前右4）等多名政府、民間與媒體各界重要人士到場，共同見證歷史性時刻。前右6為中央社董事長李永得。中央社記者翁睿坤攝 113年3月30日
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