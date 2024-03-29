中央社百年風華攝影暨文物展3/30開展 典藏新聞照片見證歷史

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涉己新聞

（中央社台北29日電）2024年適逢中央通訊社成立100年，中央社特別舉辦「百年轉身．自由永續－中央社百年風華攝影暨文物展」，30日在台灣當代文化實驗場C-LAB開展，展出超過100餘幀具代表性時代新聞照片，及新聞採編工具典藏歷史文物。

開幕日將邀多名政府、民間各界重要人士到場見證歷史性時刻，一起走入中央社100年時光隧道。

1924年4月1日成立於廣州的中央社歷經遷台後在民主化發展下，1996年7月1日改制為財團法人組織，定位為全民共有的國家通訊社，也藉展出典藏的新聞照片與歷史文物，記錄中央社100年風華歲月。

此外，中央社7月1日將盛大舉辦慶祝酒會與國際論壇，邀國內、外新聞媒體及各界人士參與，一起廣泛交流媒體發展趨勢與新聞民主自由，發揮台灣指標新聞媒體國際能見度與傳播實力。

中央社表示，走過1世紀，每一時刻都是中央社新聞截稿時間，在全球每一個新聞現場，完成第一手即時報導，見證台灣歷經不同世代蛻變與發展；累積超過數千萬則新聞、數百萬幀照片，完整且客觀記錄全體國民一起走過的風華歲月。

「百年轉身．自由永續－中央社百年風華攝影暨文物展」彰顯台灣珍貴自由民主價值，回顧國民共同記憶，完整記錄100年來時代變遷。

展覽分為3大主題：「國內國外 無所不在」、「記錄台灣 見證世代」及「起點與現在．預約下一個百年」；從中央社布局全球海內外厚實新聞採訪陣容，見證台灣民主發展重要歷程，回顧寶島精彩人物群像與時代記憶，細數中央社歷經改組變革，不斷與時俱進、轉型創新的新聞專業能力與媒體影響力。

此外，從越戰、伊拉克戰到俄烏戰爭等，全球重要戰役中央社記者都前往戰地，傳回第一手新聞畫面與報導，提供給全球媒體採用；當921震災、莫拉克風災、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等重大災害發生時，中央社記者也無畏懼勇往前進並詳實記錄，供稿給各家媒體使用。

在每個歷史時刻、每個新聞現場，中央社堅守新聞職責，貢獻媒體之力，也為台灣在國際社會中持續發聲。特別的是，展覽也展出中央社100年來典藏珍貴新聞採編工作文物，並將在開幕典禮中邀貴賓體驗早期使用氣送管傳送紙本新聞稿件過程，且透過現場安排信鴿傳遞橋段，真實回到戰爭時期透過信鴿傳送新聞時代記憶。

從紙筆到數位，從電報到網路，回望中央社走過篳路藍縷歷史歲月，「百年轉身．自由永續－中央社百年風華攝影暨文物展」將展出到5月2日，並同步上線（網址：www.cna.com.tw/100），讓民眾在每張照片、每段文字及每則影音中，深刻感受中央社新聞攝影與文物歷史記憶與時代風華，一起更珍惜台灣、關懷世界、永續美好，與中央社共同迎向嶄新世紀。1130329