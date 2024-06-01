我是海外特派員 李永得勉學員深入了解媒體產製

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涉己新聞

（中央社記者林巧璉高雄1日電）中央社舉辦第7屆「我是海外特派員」培訓營南區場今天登場，中央社董事長李永得說，海外特派員營隊可讓學生更理解媒體運作，今年適逢中央社100年也擴大辦理活動，希望學員能收穫滿滿。

李永得今天出席培訓營勉勵學員，他表示，「我是海外特派員」營隊與企業合作，透過專業工作者讓學生在學階段更理解媒體產製與運作，後續會遴選多名學員，將根據興趣、專長等分派到各個不同的國家實習1個月，機會相當難得。

活動今天在中央社副社長陳正杰的課程開始，陳正杰以「國際情勢及AI時代的新聞編譯」為主題開場；中央社國際暨兩岸新聞中心副主任編譯何宏儒分享「中央社頂尖特派記者，教你如何寫好一篇新聞稿 」、影音中心記者洪凰鈞教導「記者的眼睛：新聞影音拍攝、剪輯技巧」。

陳正杰說，新聞編譯不等於翻譯，從選材、檢視文章、選擇段落、決定標題與導言、逐段翻譯、檢查、交由核稿人員校閱等，都有重要新聞處理原則。即使現今將AI運用於新聞，人工的判斷及校閱仍不可取代。

陳正杰也勉勵學員，透過多看新聞、學習判讀可靠消息來源，這可在求學、工作以及人生各階段，學會如何從中獲得正確重要資訊。

課程也邀請多位不同組織的媒體工作者分享工作經驗，紐約時報駐台灣記者張簡如閔分享「從外國媒體角度看台灣」，張簡如閔分享調查報導所面臨的各式狀況。

中央社第7屆「我是海外特派員」培訓營南區場1日在高雄舉行，紐約時報駐台灣記者張簡如閔（右持麥克風者）到場分享「從外國媒體角度看台灣」，並回應學員提問。中央社記者林巧璉攝 113年6月1日

針對學生提問「報導較敏感議題時是否該隱匿記者身份？」張簡如閔說，新聞素材不該透過欺騙取得，在過程中要時時保護自己，也緊盯受訪單位後續的各式行動，才能讓報導更加完整。

兆豐銀行桃園國際機場分行襄理許鎮強則分享公司推動ESG的過程與成果，兆豐在2021年8月17日簽署赤道原則，用以決定、衡量及管理專案融資對環境與社會產生風險。另外也推動低碳商品、ESG基金、永續存款等。

「我是海外特派員」培訓營南區場，今、明兩天在中華電信學院高雄所舉行，今年主題抓緊「AI世代媒體識讀」、「淨零碳排邁向永續」、「擴增海外實習名額」等3大主軸，專業業師帶領學員理解AI時代的新聞處理，透過媒體工作者實際經驗，探討環境永續、淨零排放等新聞議題。

第7屆「我是海外特派員」系列活動由文化部指導，並獲得中華電信、第一商業銀行、兆豐銀行文教基金會與昇恆昌股份有限公司贊助支持，盼讓更多青年學子持續擴展國際觀、提升媒體識讀素養，在人生旅程持續朝著新聞媒體夢想前進。（編輯：孫承武）1130601