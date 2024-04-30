中央社新書「碳交易的28堂課」上市 綠色轉型必修課

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（中央社台北30日電）中央社將於5月1日出版新書「碳交易的28堂課」，報導各行各業、大小企業的減碳行動；更由海外特派員報導歐盟、英國、中國等國際碳交易機制，透過28篇實際的案例故事，深入淺出探討淨零議題，是企業綠色轉型不可不讀的必修學分。

中央研究院院長廖俊智、環境部部長薛富盛、台達集團創辦人鄭崇華、中央通訊社董事長李永得特別作序推薦；廖俊智在序文中表示，「本書著眼未來，記述台灣淨零轉型路上與時俱進的故事，是一部台灣人的淨零速記」。

李永得在序文點出「碳交易的28堂課」出版緣起，「因為碳費、碳稅、碳邊境調整機制、碳交易等減碳手段已『兵臨城下』，造成企業界，尤其是中小企業，一陣慌亂。政府相關單位、學術界盡其可能去說明、輔導、協助，但仍無法滿足這波因恐慌而激發的學習浪潮。」

中央社本持國家媒體的公共使命，在紛亂的資訊汪洋中，為讀者整合最有用的內容，採訪不同類型、不同規模的企業或機構，精選出18個典範案例，包含台積電、中鋼、台泥、中油等「碳排大戶」的減碳作為，以及Google、全家便利商店、歐萊德等企業的碳盤查與碳中和實踐，透過案例的具體經驗，為準備加入淨零賽道的企業提供借鏡。

此外，也與國際同步接軌，由中央社專業的駐外特派員深入探訪歐盟、英國、中國、韓國、新加坡等地，解析「總量管制與排放交易」和「自願減量」這兩種不同的碳權機制如何運作，報導各國交易現況及減碳政策，為產業界提供重要參考。

為了讓讀者更易理解氣候變遷議題，並由中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良擔任「碳交易的28堂課」一書顧問，除審校內容正確性，也為各章節撰寫導言。

「碳交易的28堂課」內容廣受產官學界肯定，包括中華民國全國中小企業總會理事長李育家、臺北大學教授李堅明、行政院發言人林子倫、臺灣碳權交易所董事長林修銘、高雄市市長陳其邁、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新皆齊力推薦。

「碳交易的28堂課」定價新台幣380元，5月1日起在中央社電子書城、各大實體及網路書店販售。為響應環保及數位閱讀趨勢，也在各大電子書城上架，包含中華電信（HamiBook）、台灣大哥大（MyBook）、MOMO、Kobo、HyRead、Readmoo讀墨、Pubu飽讀、博客來、TAAZE讀冊生活、UDN琅琅書店與華藝數位等。

即日起至中央社電子書城訂購（https://pse.is/5vl5b5），或洽02-25051180分機817，可享含運特惠300元。（編輯：孫承武）1130430

「碳交易的28堂課」一書以圖表呈現溫室氣體盤查範疇、全球減碳目標、各國碳排放量排名等，資訊清晰，一目了然。（中央社）