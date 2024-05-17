東元第2季業績看佳 能源在手訂單近250億元

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）機電大廠東元今天預期，第2季機電系統、智慧能源、智慧生活等3大事業群業績可季增兩位數百分比，智慧能源在手訂單近新台幣250億元，其中綠能業務占比58%。

東元下午舉行法人說明會，展望第2季營運，東元預期機電系統營收較2023年持平，可較今年第1季成長。智慧能源和智慧生活事業群均可較去年同期成長，比第1季增加，季增幅度約兩位數百分比。第2季毛利率可較去年同期成長，比第1季持平。

觀察主要市場，東元預估，美國市場需求終端指標仍有起伏，民生消費相關大規模設備與擴產需求仍待發酵，台灣馬達需求短期可相對提升，至於中國大陸民生消費力未見明顯提升，低壓馬達市場需求仍有挑戰。

東元總經理范炘說明，目前低壓馬達訂單出貨比（B/B ratio）接近1，去年第4季開始，台灣和中國大陸接單平穩，今年3至4月甚至有復甦跡象，不過北美市場相對壓力較大，整體來看，大馬達取單時程較長，大約半年左右，小馬達在1.5個月至2個月。

觀察第1季營運，東元指出，第1季營收137.29億元，季減4.4%，比2023年同期下滑7.8%。主要是機電系統事業群在中國大陸及歐洲地區營收減少，智慧能源工程營收認列時點差異。

東元首季毛利率25.9%，年增1.6個百分點，主要是機電系統高壓產品比重提高、智慧生活毛利率較高的空調營收比重提高。

觀察第1季綠能產品進度，東元說明，首季節能及電動車相關產品（不含IE3馬達）營收占機電系統事業群比重12.5%；綠能工程及產品營收占智慧能源事業群比重41.1%；綠能占智慧生活事業群比重44.1%。

東元指出，智慧能源目前未執行工程及設備在手訂單近250億元，其中綠能相關業務占比58%。范炘說明，6月之後智慧能源工程取單量會增加，主要是離岸風電和台電計畫。

根據資料，東元第1季機電系統營收占比約52.8%，智慧能源占比約18.9%，智慧生活占比約21.2%。（編輯：楊蘭軒）1130517