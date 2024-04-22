彭啟明：已連繫環境部長薛富盛 520就要上手

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（中央社記者張雄風台北22日電）準環境部長彭啟明今天在臉書表示，已和環境部長薛富盛連絡上，近期將交接現有工作，並聽取環境部各署、司的實際業務內容，也預告拜訪環保人士請益，他強調必須在520就上手。

內定行政院長卓榮泰19日宣布第4波內閣人事，氣象專家彭啟明內定將出任環境部長，成為內閣人事大黑馬。

彭啟明今天在臉書表示，已和環境部長薛富盛連絡上，非常感謝薛富盛過去8、9個月的努力。彭啟明稱讚薛富盛是一位謙謙君子，這兩天看了許多對方在立法院受質詢的方式，始終是不卑不亢，很獲朝野各界推崇，他也說：「會努力學習。」

彭啟明提到，薛富盛過去在中興大學校長任內，把中興大學提升非常多，未來他也會努力在淨零環保領域，加大和大學合作。

彭啟明表示，近期將交接現有工作，並積極聽取環境部各署、司的實際業務內容，針對各界關心的議題會專案深度聽取報告，必須在520就要上手。

彭啟明說：「體制上在520前實在不方便發表各種政策想法，一些活動除了已經既定安排的外，我會專心在準備工作上，不方便有太多公開活動。」

另外，彭啟明說，「我也將會先拜訪環保朋友請益」，雖然他的時間和大家一樣一天只有24小時，但承諾在未來幾個月內一定會和大家好好聊聊。

彭啟明提到，很清楚將面對的都是衝突與兩難，如何匯聚大家的意見整合成行動，勢必要有新的方式。（編輯：張雅淨）1130422