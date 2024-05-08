改善急水溪污染 台南畜牧糞尿處理廠成標竿

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市推動畜牧廢水「污染變黃金」，在柳營區八翁里打造全國規模最大的畜牧糞尿集中處理中心。環境部長薛富盛今天南下視察，期許啟用後成為全台畜牧污染轉廢為能標竿。

台南市長黃偉哲感謝薛富盛關心急水溪水質改善進度，南下視察處理中心進度，期望中央與地方齊心加速推動環境保護工作，改善河川水質外，帶給民眾優質生活。

台南市環保局長許仁澤表示，處理中心採全國首創乾式及濕式厭氧消化同步進行處理畜牧廢水方式，將畜牧場固液分離後的固體轉化沼氣發電，液體發酵後沼液用於農田灌溉，讓畜牧污染變黃金。

柳營區八翁里為台南市酪農業集中區域，大量畜牧廢水排放影響急水溪水質，為改善河川污染情形，環境部民國110年起補助推動「台南市八翁里畜牧糞尿資源化處理中心」。1期工程處理21家畜牧場每天排放約330公噸廢水，預計近期啟動測試；2期工程預計處理24家畜牧場每天排放約540公噸廢水，工程正進行設計。1、2期工程完工後，預期急水溪水質可由嚴重污染降至中度污染。

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依台南市環保局數據，台南市牛隻、豬隻頭數分別位居全國第2、第4。畜牧廢水以往採處理後排放至河川方式，除造成環境負擔，廢水中的氮、磷肥分也無法回歸土地造成資源浪費。

環保局水域及毒物管理科表示，近年環保與農政單位攜手推動畜牧廢水資源化政策，將畜牧糞尿中氮磷營養鹽轉化農地作物生長所需肥分使用。目前台南市有327家畜牧場申請通過資源化，澆灌農作物每年可減少127.13萬公噸畜牧廢水排放。（編輯：孫承武）1130508