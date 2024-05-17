吳釗燮：中俄相互支持擴張 民主國家應團結對抗

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（中央社台北17日綜合外電報導）即將卸任的外交部長吳釗燮接受美聯社訪問時表示，俄羅斯和中國正幫助彼此擴大領土範圍，他認為，民主國家必須抵抗威脅自身權利和主權的威權國家。

美聯社報導，吳釗燮受訪之際，持續侵略烏克蘭的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）正訪問中國。

由於俄中兩國與西方的緊張關係日益加劇，蒲亭會晤中國國家主席習近平後，雙方發布的聯合聲明指出「雙方願進一步深化全面戰略協作，在涉及彼此主權、領土完整、安全和發展等核心利益問題上相互堅定支持」。

吳釗燮呼籲民主國家團結起來，對抗俄國和中國在歐洲、南海及其他地區的軍事獨斷行徑。

他說道：「蒲亭訪問北京是兩大威權國家相互支援、相互合作，並支持對方擴張主義的例子。」

吳釗燮特別呼籲西方大國繼續支持烏克蘭抵禦俄國侵略，以傳達民主國家將捍衛彼此的訊息。

他還說：「如果烏克蘭最後戰敗，我認為中國將因此受到鼓舞，有可能會採取更具野心的舉措來擴張在印度洋-太平洋地區的勢力，這對國際社會來說會是災難性的。」

南海是個資源豐富的的水域，也是全球貿易的重要樞紐。由於中國與數個國家在南海的領土主張有所重疊，吳釗燮也對南海發生衝突的潛在風險發出警告。

近幾個月來，菲律賓與中國在南海發生多次衝突，其中一些衝突導致輕微的船隻碰撞事故，甚至造成菲律賓海軍人員受傷、補給船受損。

吳釗燮認為，南海的緊張情勢比台灣海峽「更加危險」，且這表明中國在該地區展現實力的野心。

他指出：「中國希望國際社會關注台灣海峽，從而忘記中國在世界其他地區的行動。我認為…我們不應忽略威權主義的擴張於印太地區無所不在。」

吳釗燮更說，像是美國、澳洲和日本之間的安全合作，或是澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）這種安全協議，都有助於嚇阻中國在印太地區變得更具侵略性。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1130517